La taxa d'atur ha crescut a Catalunya gairebé mig punt entre gener i març i s'ha tornat a situar en el 10%, barrera que s'havia deixat enrere en els últims tres trimestres, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística. El total d'aturats s'ha incrementat en 20.000 persones en comparació amb el desembre.

Per primer cop en set trimestres ha augmentat respecte a l'any anterior amb 13.000 aturats més (+3,30%). El total d'aturats s'ha situat en 407.200 persones a finals de març. D'altra banda, el país ha superat el rècord d'ocupació en un primer trimestre des del 2008 amb 3,52 milions d'ocupats. Entre gener i març, s'han generat 2.300 feines més (+0,07%) que a finals del 2022. El primer any de l'entrada en vigor de la reforma laboral ha acabat amb 64.000 ocupats més (+1,85%) que el mateix període del 2022.

Catalunya ha arribat a finals de març amb 3.521.300 persones treballant, un increment després de la davallada del trimestre anterior. La dada, però, no s'assolia des dels màxims del 2008, abans de l'esclat de la crisi financera, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors.

Així com el total d'ocupats sí que continua a l'alça, el de desocupats ha canviat de tendència, després de cinc trimestres per sota del llindar de les 400.000 persones apuntades als serveis d'ocupació. A excepció de l'any passat, quan hi havia 394.200 aturats, la d'aquest 2023 és la xifra més baixa en un primer trimestre des del 2008 (293.400 desocupats).

Des del punt més àlgid d'afectació per covid, el total d'aturats s'ha reduït en 130.700 persones i l'ocupació ha crescut en prop de 300.000 persones.

Després d'un trimestre a la baixa, ha repuntat la població activa –és a dir les persones que treballen o volen fer-ho–, amb una caiguda de 22.300 persones en tres mesos. Els registres d'activitat són els segons més alts des del 2012.

A Espanya la taxa d'atur puja al 13,26%

El nombre d'ocupats a Espanya ha arribat a 20.452.800 persones a principis del 2023, una caiguda d'11.100 treballadors (-0,05%) respecte al trimestre anterior. En canvi, en un any s'han generat 368.000 feines (+1,83%).

Els aturats han pujat en 103.800 persones (+3,43%) en comparació amb els tres mesos anteriors i el total ha tornat a superar la barrera dels tres milions. A diferència que a Catalunya, a l'Estat en els últims dotze mesos, la desocupació ha caigut en 47.000 persones (-1,48%).

La taxa d'atur ha crescut 0,39 punts fins al 13,26%, tres punts per sobre de la dada catalana.

Catalunya és la segona comunitat amb on més creix l'atur interanualment, per darrere del País Valencià (34.600). Alhora, també és el segon territori més dinàmic en l'ocupació en comparació a l'exercici anterior, per darrere d'Andalusia, que ha creat 109.700 feines en un any.

Mínim de contractes temporals

La contractació indefinida ha continuat a l'alça amb 1.800 contractes més però a un ritme inferior que en els darrers trimestres. En l'últim any, i amb la reforma laboral en vigor, l'increment registrat ha sigut de 230.700 firmes. En dotze mesos, els assalariats amb un contracte temporal han passat del 20,1% al 14,3%, assolint un mínim històric. Amb tot el ritme de la caiguda també s'ha reduït i aquests últims tres mesos només ha caigut dues dècimes.

La retallada s'ha notat més entre les dones, que firmen el 60% dels contractes temporals. Així doncs, en un any, el percentatge de dones amb un contracte temporal s'ha reduït en 7,2 punts i el dels homes en 5,8 punts. En aquest primer trimestre la bretxa de gènere s'ha retallat més amb una disminució d'1,3 punts de la taxa de temporalitat de les dones (15,8%), mentre que la dels homes ha baixat en dues dècimes (11,8%).

En tots dos casos es tracta de la dada més baixa dels registres que es remunten al 2002.

Impuls industrial

En comparació amb els tres mesos anteriors, els únics sectors que han incrementat el nombre de persones ocupades són serveis (+0,5%) i construcció (+0,05%). El descens de l'ocupació s'ha concentrat a la indústria (-0,9%) i a l'agricultura (-11,6%). En canvi, anualment, l'increment més pronunciat en el nombre d'ocupats ha estat en el sector industrial amb 36.000 treballadors més (+6,3%); seguit dels serveis, amb un increment de l'1,85%.

En els últims dotze mesos, a la construcció l'evolució ha sigut negativa amb un descens del 7,8% d'ocupats. La davallada més forta, però, és a l'agricultura amb 13.500 empleats menys (-23,7%).

En els últims tres mesos, la creació d'ocupació s'ha concentrat al sector públic (+0,5%), mentre que a les empreses privades hi ha hagut una lleugera davallada (-0,01%). En el còmput anual, és el sector privat qui més ha contractat, amb un increment del 2% mentre que les administracions han firmat un 0,3% més de contractes.

L'atur femení torna a pujar després de vuit trimestres

De la mateixa manera que el trimestre anterior, les llistes d'aturats comptaven amb més homes que dones. En aquest últim trimestre, s'han detectat 7.700 homes sense feina més i 4.200 aturades més. El total, però, és molt igualat amb 204.100 homes i 203.000 dones als registres.

Aquest fet s'ha traslladat a la taxa d'atur, que ha pujat tres dècimes en els últims tres mesos fins al 10,05% en el cas dels homes –el tercer trimestre consecutiu que creix– i ha augmentat mig punt en el de les dones (10,70%). L'indicador de desocupació femenina ha canviat de tendència aquest mes després de vuit trimestres a la baixa. Amb tot, és vuit dècimes més baix que la de l'any passat. En canvi, la taxa d'atur masculina s'ha incrementat més d'un punt en un any.

Repunt de l'atur juvenil

El descens de l'atur juvenil de l'últim trimestre s'ha aturat en els primers tres mesos del 2023, que s'han tancat amb un increment de 2,4 punts (22,08%). En comparació amb l'any passat, la taxa d'atur juvenil ha baixat més de tres punts, ja que al març del 2022 se situava en el 25,33%.

En canvi, l'índex de desocupació de les persones entre els 25 i els 54 anys ha pujat deu dècimes fins al 9,32%. En el cas dels majors de 55 anys, l'indicador ha pujat per segon mes set dècimes i ha arribat al 9,22%.

Creix l'atur de llarga durada

D'altra banda, hi ha 152.700 persones que fa més d'un any que estan inscrites a les llistes del servei d'ocupació a Catalunya, 8.000 més que en el trimestre anterior.

En total, un 37,5% de les persones apuntades a les llistes d'atur fa més d'un any que busquen feina, inclosos el 21% (89.300 persones) que fa més de dos anys que no treballen. Entre gener i març, s'ha notat un increment de 5.000 persones que fa més de 24 mesos que estan a l'atur.

La taxa de parcialitat cau

La taxa de parcialitat ha baixat aquest trimestre i s'ha situat en el 12,2% dels treballadors, cinc dècimes menys que fa tres mesos. En total hi ha 429.900 persones amb un contracte a temps parcial a Catalunya. Ara, hi ha 41.200 treballadors menys fent feina a temps parcial que fa un any, una circumstància que afecta de forma molt més pronunciada les dones, amb una taxa del 18,5%, que triplica la dels homes (6,3%).