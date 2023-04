Sant Vicenç de Castellet, un municipi situat al cor de l’Eix del Llobregat, compta amb una llarga tradició industrial i una mà d’obra qualificada que la converteixen en un lloc estratègic per a qualsevol empresa que busqui establir-se a la zona.

Gràcies a la seva ubicació i les seves comunicacions excel·lents, el municipi és un lloc ideal per al desenvolupament de qualsevol activitat industrial. Els polígons industrials estan situats al costat de la carretera C-55 i a l’entrada o sortida de l’autopista Terrassa-Manresa, cosa que facilita l’accés i la logística de les empreses. A més, la població compta amb dues estacions de tren, Renfe i els Ferrocarrils de la Generalitat, que aporten un valor afegit a les empreses.

En l’actualitat, Sant Vicenç de Castellet compta amb diversos polígons industrials on es troben empreses de diferents sectors i mides. Són la llar d’una gran quantitat d’empreses que generen feina i riquesa per a la zona. Tot i això, aquestes empreses s’enfronten a una sèrie de problemes que dificulten el seu dia a dia, i que l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet treballa incansablement per resoldre.

En aquest sentit, des de l’associació es duen a terme accions de millora que poden ser de caràcter comunitari, que afecten tots els polígons o individuals, que solucionen els problemes específics de cada empresa. Entre les accions més destacades, podem esmentar la millora de l’enllumenat dels carrers, la senyalització vertical i horitzontal, la neteja de les zones verdes (on es trobaven abocament de deixalles no permesos) i la construcció d'aparcament per a camions.

Un dels problemes més greus a què s’enfronten les empreses és la seguretat als polígons, i per això es treballa en la implantació de mesures que garanteixin la protecció de les empreses. A més, s’està treballant en la legalització de moltes naus que es van construir sense complir la normativa, i que avui dia pateixen les conseqüències de la seva irregularitat.

Però sens dubte, els problemes que més preocupen els empresaris són els relacionats amb els accessos als polígons. En primer lloc, la realització del vial d’accés al Polígon de les Vives, que fa anys que espera a ser finalitzat, i, en segon lloc, l’accés al Polígon del Clot del Tufau, que també està pendent de construcció. Aquests problemes dificulten el trànsit i el transport de mercaderies, cosa que representa un gran obstacle per al desenvolupament empresarial.

A més, l’associació està treballant en la millora de la imatge dels polígons industrials, ja que la imatge del polígon també és la imatge de les empreses que l’ocupen. Millorar la imatge dels polígons implica, entre altres coses, la realització d’accions de neteja i manteniment i la solució dels problemes que afecten la seguretat i l’accessibilitat.

Una entitat sense ànim de lucre

L’Associació de Polígons Industrials de Sant Vicenç és una entitat sense ànim de lucre que treballa en col·laboració amb l’Ajuntament per solucionar els problemes que afecten els polígons industrials. Les empreses associades tenen l’oportunitat de proposar solucions als vostres problemes, i l’associació s’encarrega de fer-les arribar a l’Ajuntament perquè siguin considerades.

La col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions empresarials també és un factor important per impulsar el desenvolupament econòmic del municipi. A Sant Vicenç de Castellet, a més a més de comptar amb una àmplia oferta d’espais industrials, hi ha una mà d’obra qualificada que pot ser de gran ajuda per a les empreses que s’instal·lin a la zona.

En els darrers anys, Sant Vicenç de Castellet ha experimentat un important creixement en la seva economia i en el teixit empresarial. La ubicació estratègica d’aquest municipi, a 50 km de Barcelona i molt ben comunicat per carretera i ferrocarril, el converteixen en un lloc atractiu per a les empreses que busquen instal·lar-se en un enclavament privilegiat.

Oportunitats d’inversió

Hi ha diverses àrees industrials que ofereixen oportunitats d’inversió per a les empreses. Una és el polígon Pla de les Vives II, amb una superfície de 158.170 metres quadrats. Aquest polígon té una ubicació privilegiada, al costat de l’autovia C-16 i a prop de l’estació de tren, cosa que facilita l’accés i la mobilitat tant per a les empreses com per als treballadors.

A més, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Castellet preveu desenvolupar noves àrees industrials al polígon Pla del Riu, fet que obre noves possibilitats per a les empreses que busquen instal·lar-se a la zona. Aquest pla té com a objectiu impulsar el desenvolupament econòmic del municipi i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Un altre polígon industrial en plena expansió a Sant Vicenç de Castellet és el Pol. Les Vives Casacuberta - Nou del Castell, que compta amb una superfície de 167.528 metres quadrats i una ubicació privilegiada a la zona nord del municipi. Aquest polígon està en creixement continu i ofereix oportunitats per a les empreses que busquen un lloc on desenvolupar la seva activitat.

Al Polígon Clot del Tufau, hi ha solars disponibles per a la construcció de naus industrials. Aquest polígon compta amb una superfície de 132.791 metres quadrats i es troba a una zona ben comunicada per carretera.

A La Farinera, una antiga fàbrica de farines que ha estat rehabilitada, hi ha naus industrials i un solar destinat a una gran indústria disponibles per a la venda. Aquest espai té una ubicació privilegiada, al costat de l’estació de tren i al bell mig de Sant Vicenç de Castellet.

Al Polígon La Ceràmica - Pla de Sant Vicenç és un sector ideal per a empreses que necessitin un espai de treball ampli i ben comunicat. Aquest polígon compta amb una superfície de 60.121 metres quadrats i es troba a la zona sud del municipi.

Per acabar, cal destacar l’espai de Can Balet, que ocupa un 35% del municipi. Aquest espai es troba a una zona ben comunicada i ofereix oportunitats per a empreses de diferents sectors.

En conclusió, la millora dels polígons industrials de Sant Vicenç és fonamental per al desenvolupament empresarial de la zona, i l 'Associació de Polígons Industrials de Sant Vicenç treballa per fer realitat aquesta millora, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de les empreses associades.