Unió de Pagesos i la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders, d'àmbit estatal, han denunciat davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) Mercadona, Bonpreu i Lidl per fixar preus idèntics en la venda del cartó de llet de vaca UHT de marca blanca, com a mínim, durant quatre anys. L'entitat va presentar la primera denúncia el juny de l'any passat i ha fet diverses ampliacions perquè la situació s'ha mantingut fins ara. En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, els representants de l'associació agrària han denunciat "l'abús de poder de les grans distribuïdores" que pot infringir la llei de la competència i de la cadena alimentària, perquè les tensions provoquen que es pagui la llei per sota del preu de cost.

"Aquest comportament d'alineació de preus és una conducta que no respon a la lògica de mercat. És inexplicable que diferents empreses amb diferents estructures de costos tinguin el mateix preu si no és que el fixen en funció d'uns i altres", ha denunciat Albert Poch, advocat del bufet Redi, que ha assessorat les entitats.

La CNMC haurà de decidir si detecta practiques anticompetitives i obrir un expedient per investigar les pràctiques denunciades, que l'entitat agrària considera que podrien ser les d'un "càrtel encobert". En cas que decideixi multar les distribuïdores, la sanció pot arribar al 10% de la facturació d'aquests grups.

Si bé la denúncia s'ha posat contra tres empreses, aquesta problemàtica es pot estendre a tot el sector que va pagar de mitjana 46 cèntims el litre de llet el 2022, la xifra més baixa d'Europa. "Demanem que es compleixi el marc normatiu i que se sancioni Mercadona, Bonpreu, Lidl i, per extensió, a tots els que cometen les mateixes infraccions", ha dit Marc Xifra, responsable del sector Boví de Llet d'Unió de Pagesos.

Segons denuncia Unió de Pagesos, aquesta situació de pacte de preus perjudica "l'esglaó més feble" de la cadena alimentària, els productors de llet, debilitant el poder de negociació a l'hora d'establir el preu per al producte i "abocant al tancament moltes granges, que en unes condicions normals de mercat serien rendibles".

I és que, la crisi pels preus de la llet ha tingut "efectes devastadors" pel sector i ha provocat un descens de productors a Catalunya, que el 2001 eren més de 1.200 i que el març del 2023 no superaven els 400. "Si seguim amb aquesta tendència d'aquí a 10 anys hi haurà zero explotacions", ha avisat Marc Xifra responsable del sector Boví de Llet d'Unió de Pagesos.

A l'Estat espanyol un 60% de la llet es ven com a marca blanca, la meitat de la qual la comercialitzava Mercadona, que, juntament Lidl i Bonpreu, han posat un "preu de venda al públic reclam", més baix del que tocaria, segons l'organització.

Els representants sindicals han assenyalat que la situació de l'Estat espanyol és molt pitjor que la de la resta d'Europa, fet que redueix la competitivitat dels productors i els resta força per negociar amb la indústria lletera. Segons han detallat, el fet que el sector productor no disposi de benefici empresarial, li suposa la impossibilitat d'invertir en millores.

A més, el consumidor rep les conseqüències d'una reducció "dràstica" de l'oferta. "Avui és la llet, però demà pot ser l'oli o un altre producte. Cal abordar ràpidament la reforma de la llei de la cadena alimentària", ha avisat Carles Vicente, responsable de la Cadena Alimentària de la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders.

Per tot plegat, han fet una crida als consumidors a apostar per productes de més qualitat i a comprar llet de primer fabricant. Els denunciants han calculat en una inversió de 26 euros l'any per ciutadà el que seria necessari per millorar la situació "crítica" dels productors de llet.