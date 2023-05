CaixaBank i Correus han signat un acord de col·laboració per ampliar l’accés a l’efectiu a tot Espanya. L'acord bilateral s’emmarca en el conveni de col·laboració subscrit per Correus amb la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA) i altres associacions professionals del sector financer (AEB i Unacc) per facilitar la retirada de diners en efectiu a tot el territori.

El protocol de col·laboració preveu que els clients de CaixaBank puguin sol·licitar l’enviament a domicili d’efectiu, fins a un màxim de 500 euros, que els lliuraran els carters rurals. Així mateix, l’acord inclou la possibilitat que els clients de CaixaBank puguin ingressar i retirar efectiu en tots els punts d’atenció a la ciutadania de Correus.

En la signatura hi han participat Juan Manuel Serrano, president de Correus; Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; i el manresà Jaume Masana, director de Negoci de l’entitat financera. Serrano ha destacat que “des de Correus posem a disposició de CaixaBank la capil·laritat i total cobertura territorial de la nostra xarxa d’oficines i serveis rurals, per contribuir a la inclusió financera a tot Espanya i garantir l’accés a diner efectiu a tota la ciutadania, també en l’àmbit rural”.

Per part seva, Gortázar ha posat en valor com l’acord reforça el model de servei de l’entitat: “CaixaBank, amb presència en més de 2.200 municipis, és el banc espanyol amb la xarxa d’oficines més gran i també el que ofereix millor cobertura a l’àmbit rural: el 40% de les nostres sucursals es troben en poblacions de menys de 10.000 habitants. No només tenim el ferm compromís de mantenir la nostra presència en totes les localitats en les quals ens trobem, sinó que a més donem servei a 628 municipis més a través d’oficines mòbils. En aquest marc, sumar esforços amb Correus ens ajuda a reforçar el model de servei a les persones en tots els àmbits geogràfics”.

Segons una estimació de CaixaBank, al voltant de 900.000 persones resideixen actualment en alguna població sense oficines ni caixers de cap entitat bancària. Cal sumar-hi el fet que moltes tenen una edat avançada. L’acord amb Correus, assegura l'entitat, permetrà potenciar l’accés a la disposició d’efectiu als seus clients en tota la geografia espanyola. D’aquesta manera, Correus posa a la disposició de CaixaBank la seva xarxa de 2.389 oficines i els seus prop de 6.000 carters rurals, amb els quals els clients de CaixaBank amb dificultats per desplaçar-se a una oficina de l’entitat, per problemes de mobilitat o perquè resideixen en poblacions on el banc no té sucursal, podran disposar d’un servei reforçat i un millor accés als diners en efectiu.

El desenvolupament de l’acord es materialitzarà en els pròxims mesos a través de la creació d’un protocol específic, que adaptarà els serveis oferts per Correus a les característiques del model de servei de CaixaBank per a les seves àrees rurals. Per explorar la millor forma de col·laboració, s’ha constituït un equip conjunt multidisciplinari que implementarà l’accés als nous serveis per als clients de CaixaBank de manera que es prioritzi l’accessibilitat per a persones de qualsevol edat, sense necessitat que disposin de connexió a Internet o telèfon intel·ligent.