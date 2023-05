El ritme de vida canvia i les demandes dels compradors també. Per això sorgeixen noves formes de finançament, més accessibles i flexibles, per comprar un cotxe. Una de les més interessants és SEAT Flex, que permet al comprador triar el seu vehicle i adquirir-lo, basant-se en les necessitats actuals.

Compra accessible i còmoda amb SEAT Flex

Amb SEAT Flex una persona pot seleccionar un cotxe de la gamma SEAT i establir, segons les seves necessitats i circumstàncies, si paga entrada o no, així com quant durarà el contracte que s'estableix amb l'empresa. Aquest contracte pot anar des d'un mínim de 12 mesos fins a un màxim de 60 i, quan s'acaba, el comprador decideix què vol fer: quedar-se el cotxe (pagant la suma restant), tornar-lo o canviar-lo per un altre. Gràcies a aquesta flexibilitat, SEAT Flex fa possible que qualsevol pugui adquirir un cotxe, ajustant les condicions a la seva economia i situació.

A més de fixar la durada del contracte, els clients també poden pagar més o menys pel cotxe establint una quantitat de quilòmetres anuals (entre 10 000 i 40 000 quilòmetres), en funció de l'ús que se li donarà. Aquesta opció de personalitzar la compra, segons aquesta característica, permet una compra més eficient.

SEAT Flex inclou també la garantia i les despeses de manteniment perquè el conductor, que posseeix la propietat del cotxe en tot moment, gaudeixi del vehicle, cobert de qualsevol eventualitat.

Un cotxe per a cada situació

La compra d'un cotxe comporta desafiaments diferents i és una decisió complicada en què influeixen molts factors, des de l'economia, a l'ús que es donarà al vehicle o al tipus de família.

Per exemple, per als que necessiten moure's amb agilitat a la ciutat, un cotxe com el SEAT Ibiza pot ser una alternativa excel·lent. Aquest vehicle es pot adquirir pagant una quota mensual de 230 euros, mitjançant un contracte de 60 mesos, i sense entrades. No és un lloguer, sinó que després del període de cinc anys i, si el propietari així ho decideix, pot pagar una quota final de 8587,14 € i quedar-se aquest cotxe compacte i modern.

Ara bé, quan el comprador té una família nombrosa, potser és més adequat adquirir un SUV familiar com el SEAT Ateca. Aquest vehicle es pot comprar pagant durant cinc anys, sense cap entrada, una quota de 354 euros i aportant una quota final de 15.223,21 €. Un avantatge de triar aquest cotxe és que durant el mes de maig estarà disponible per entrega immediata.

Per als que compren un cotxe per primera vegada, el model Arona pot ser ideal, ja que és un vehicle de fàcil conducció i màxim confort. Aquest cotxe es pot adquirir per una mòdica quota mensual de 270 euros, sense pagar entrades. El contracte es pot estipular per un període de fins a 60 mesos, amb una quota final de 12.213,68 €.

Gràcies al sistema de finançament SEAT Flex, ara qualsevol conductor pot gaudir sense dificultats ni preocupacions d'un cotxe nou i de la manera més senzilla.