Comercial Electrònica Manresa, situada a la Via de Sant Ignasi de la capital del Bages i una de les poques botigues del sector que es mantenen actives a la ciutat, fa la setmana vinent 50 anys. Al capdavant de l’empresa hi ha Montse i Jordi Llamas, que han organitzat per a aquest divendres una festa d’aniversari. L’establiment, de venda de material electrònic, disposa de milers de referències i té canals de venda presencial i online. Per commemorar-ho, els germans Llamas han preparat un càtering al llarg del dia per compartir la celebració amb tots els clients dins l’horari comercial.

Per tal de rememorar el recorregut que ha fet l’empresa al llarg de mitja dècada han muntat una petita exposició amb estris que han fet servir al llarg de la seva trajectòria, com el primer telèfon i la primera caixa enregistradora de l’establiment. També han preparat una pantalla on es podrà veure un vídeo amb un recull d’imatges, un ‘photocall’ per immortalitzar la celebració i un vinil per evidenciar el 50è aniversari. A partir de les 7 de la tarda, treballadors, extreballadors i «els clients més propers», com diu Montse Llamas, compartiran el moment amb el fundador del negoci, Jose Llamas, que va arribar a la capital del Bages el 1973 provinent de Terrassa, on ja tenia un negoci d’electrònica, atret pel pes del sector industrial a la ciutat. Llamas va obrir una primera botiga a la mateixa Via de Sant Ignasi en un local de lloguer i al cap de poc temps la va traslladar a la ubicació actual.