La digitalització i les noves tecnologies han permès la creació d'eines que afavoreixen l'eficiència, la rendibilitat dels negocis, la productivitat i, fins i tot, la satisfacció dels clients. Un d'aquests avenços, els softwares de gestió empresarial (ERP), són cada cop més habituals i, tal com explica H2I2T ITSolutions, empresa de serveis i assessoria de solucions tecnològiques de negoci, pot tenir un paper clau per a la millora del rendiment general d'una companyia.

Segons detalla, aquest tipus de softwares ajuden a integrar i gestionar eficaçment els diferents processos i recursos de l'organització en un sol sistema. Segons diverses consultores de renom, els principals beneficis després de la implementació d'un ERP per a una empresa es podrien resumir en cinc: la reducció de costos, l'augment de l'eficiència, la millora de la visibilitat de la informació, una millora en la satisfacció del client i la reducció del temps de cicle.

En aquest sentit, Panorama Consulting Solutions apunta que la implementació d'un sistema ERP pot derivar en una reducció de costos d'entre el 10% i el 15% mentre, segons dades de Forrester Research, l'eficiència pot millorar entre el 10% i el 30%. Tanmateix, Aberdeen Group xifra en un 18% la millora en la visibilitat de la informació i en un 22% la reducció del temps de cicle.

Tot, per aconseguir processos òptims de treball i que el rendiment de la companyia sigui més alt i eficient, traduint-se en una millora, segons Nucleus Research, del 20% en la satisfacció del client gràcies als sistemes ERP.

Solucions personalitzades

No és estrany, doncs, que cada vegada més empreses optin per implementar un software ERP per millorar el seu rendiment general. Abans de fer-ho, però, H2I2T ITSolutions recomana a les empreses que considerin quines són les seves necessitats per tal de seleccionar el sistema ERP que millor s'adapti als seus requeriments particulars, perquè els resultats poden variar en funció de l'empresa i del sistema ERP específic.

Amb una implementació adequada, explica la companyia, i una gestió eficient, el sistema ERP pot marcar la diferència i convertir-se en una eina fonamental per a l'èxit empresarial en la nova era digital.