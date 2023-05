Les criptomonedes s'han posat de moda o si més no, ara se n'escolta més a parlar. Ja fa uns quants anys que moltes persones les coneixen i hi inverteixen, però fins que, no hi ha hagut diversos famosos com Jordi Cruz, per exemple, que han estat estafats per una plataforma d'aquest tipus, agafant la seva imatge per atraure com a clixé, no se n'ha fet tant de renom.

El bitcoin recupera els 49.000 dòlars i es refà de la caiguda de dissabte A partir de la faula de Jordi Cruz hi va haver molts espanyols que van decidir començar a apostar en les famoses Bitcoins. A partir d'aquell moment, hi ha persones que han obtingut benefici i d'altres han estat estafades per anuncis fraudulents o per mala praxi per desconeixença. En cas que inverteixis en criptomonedes, la plataforma Bit2Me ha llançat una eina gratuïta des d'on pots veure tots els moviments realitzats durant l'últim any, tant els guanys com les pèrdues i així avaluar la teva situació i poder presentar un informe a Hisenda. Aquesta plataforma et servirà per a aquesta declaració si encara no l'has presentat, ja que, tens fins al 30 de juny per presentar la declaració de la Renda 2022. La mateixa plataforma té assistents qualificats per si hi ha algun dubte envers l'informe o casella a complementar abans d'enviar-ho a Hisenda. El CEO i cofundador de Bit2Me, Leif Ferreira, ens explica que, actualment, només està disponible a Espanya i que, pròximament, es portarà a Àustria, Alemània, República Txeca i França. A cada país l'informe serà diferent o les caselles, segons la normativa d'aquest.