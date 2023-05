L'Ajuntament de Manresa lliura els premis del XIX Concurs Idees Joves

L'auditori Plana de l'Om ha acollit aquest dimarts al matí el lliurament de premis de la 19a edició del concurs Idees Joves, que té com a objectiu fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de la capital del Bages. Els guardons, promoguts per Promanresa, l'agència de Desenvolupament Local municipal de la capital del Bages, s'han lliurat en el marc de la 5a edició de la Setmana de l’Emprenedoria de Manresa i el Bages.

Els aspectes que ha valorat el jurat dels guardons a l'hora de premiar els treballs han estat la presentació i els aspectes formals; el grau d’innovació; el desenvolupament de la idea de negoci; el rigor del pla econòmic i financer; i el grau d’inclusió de la perspectiva social i solidària. En aquesta edició s’han presentat 29 projectes a concurs, que han competit en dues categories diferents: millor idea empresarial i millor pla d’empresa. En cada categoria hi ha dos premiats: un primer premi per valor de 350 euros, i un segon de 175 euros. A més, es lliuren també dos premis especials de 175 euros cadascun: premi al projecte més ben elaborat i premi a la idea més innovadora.

El Premi especial al projecte més innovador ha estat per al projecte Ocean Trace, un sistema de traçabilitat dels aliments d’origen marí, d'Àlex Ramos Chamarro, del cicle formatiu d’informàtica de l’Escola Joviat. El premi especial al projecte més ben treballat ha estat per al projecte Partyevents, un servei d’organització de festes i esdeveniments, els autors del qual han estat Jan Griera I Lídia Hidalgo, de 1r de batxillerat de l’Institut Cal Gravat.

El segon premi a la millor idea empresarial l'ha rebut el treball Be Green, una app per crear i compartir rutes verdes a les ciutats. Els autors són Héctor Pastor, Biel Cots I Martí Coín, de 1r de batxillerat de l’Escola Joviat. Per la seva banda, el 2n premi al millor pla de viabilitat se l'ha endut A&G Wedding Planners, un servei d’organització de cerimònies, que signen Glòria Karamuça i Abril Forés, de 2n de batxillerat de l’Institut Pius Font I Quer.

El primer premi a la millor idea empresarial, ja dotat amb 350 euros, ha estat per al projecte Smart Water, una app per facilitar l’estalvi de consum d’aigua a nivell domèstic, del qual són autors: Marta Guitart, Paula Tous, Miquel Llompart I Laia Bernades de 1r batxillerat de l’Escola Joviat.

Finalment, el primer premi al millor pla de viabilitat, també dotat amb 350 euros, l'ha rebut el treball Blood Clot, un projecte d'un centre especialitzat en salut i educació sexual. Les autores són Dinah Quaye, Marta Torrente, Taïs Querol I Gemma Martell, de 2n de batxillerat de l’Institut Pius Font I Quer

Al llarg del curs s’han impartit diferents tallers, que han consistit en sessions de dues hores a càrrec de persones expertes en emprenedoria. En total, hi han participat 11 centres, més de 500 estudiants, i s’han realitzat 57 sessions. En els tallers s’han treballat temàtiques amb títols com "Intel·ligència digital"; "Descobreix el teu talent emprenedor"; "I si monetitzem els nostres coneixements?"; "Els 5 sentits: emociona’m que et compraré"; "D’Instagram a Tik-tok: la importància del videomòbil"; "Un cas real: emprendre com a community manager"; i "Les cooperatives: una manera diferent de fer empresa". En paral·lel als tallers, al llarg del curs s’ha organitzat el concurs d’idees emprenedores.