Catalunya manté la tercera posició de la llista d'impuls a l'electromobilitat a l'Estat, situada darrere de Madrid i Navarra. El baròmetre global d'electromobilitat elaborat per la patronal Anfac ha donat una puntuació de 13,2 punts a Catalunya en el primer trimestre del 2023 (+0,7), per sobre del d'Espanya (11), que ha crescut sis dècimes. L'increment registrat, però, encara és insuficient per assolir els barems de la Unió Europea (23,8). Catalunya ha assolit una puntuació de 6,9 en punts de recàrrega elèctrics (+0,8 pp), fet que constata que aquesta infraestructura "avança molt lentament" i continuen lluny dels valors mitjans europeus (10,6), sobretot dels Països Baixos (62), Noruega (50,4) o França (14,6).

Pel que fa a la penetració del vehicle elèctric, Catalunya ha assolit 19,5 punts, set dècimes més, i se situa com a tercera comunitat de la llista darrere de Navarra (20,7) i Madrid (27,6) i per sobre de la mitjana estatal (17,4) però també lluny dels valors europeus (36,9).

Els resultats obtinguts en el primer trimestre, segons Anfac, "Espanya s'està quedant a la cua d'Europa en electromobilitat", una situació que per la patronal contrasta amb Portugal, que "gràcies als incentius fiscals i a l'impuls a la infraestructura de recàrrega d'accés públic ha experimentat un creixement d'1,9 punts".

L'Estat espanyol, amb deu punts per sota la mitjana, se situa al mateix nivell de desenvolupament que Itàlia, Hongria o la República Txeca. La patronal automobilística assenyala que "al ritme actual, no s'assolirà l'objectiu de 190.000 turismes electrificats necessaris per assolir els objectius de reducció d'emissions per al 2023". Al tancament del primer trimestre només es van matricular 25.447 unitats, una evolució "lenta" que, de mantenir-se al llarg del 2023, se situarà al voltant de les 100.000 unitats.

Quant a la xarxa de recàrrega, durant el primer trimestre, s'ha experimentat un creixement de 2.115 nous punts, i és un dels creixements trimestrals més grans recollits al Baròmetre de l'Electromobilitat i ha sumat un total de 20.243 punts de recàrrega a tot Espanya. No obstant això, 1.537 d'aquests nous punts són de potència de fins a 22 kW o inferior. "És important accelerar no només els punts de recàrrega, sinó impulsar una infraestructura de recàrrega de prou qualitat amb potències superiors a 150kW que sigui capaç de proveir i facilitar el desplegament de vehicle electrificat", reclama Anfac. La patronal assegura que hi ha 6.475 punts que es troben fora de servei, perquè "no s'han pogut connectar a la xarxa de distribució elèctrica o per trobar-se en mal estat o avariats".