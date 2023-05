La pensió mitjana a Catalunya s'ha situat aquest mes de maig en els 1.243,14 euros, xifra que representa un increment del 9,70% en comparació al mateix mes del 2022, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta del 4,02% més que la mitjana de l'Estat, que va ser de 1.195,08 euros, el 9,65% més que al maig de l'any passat. En total, a Catalunya es van abonar 1.764.159 pensions, el 0,79% anual més, i van representar el 17,61% del total a tot l'Estat. La majoria pertanyen a les prestacions per jubilació (1.164.643), amb un import mitjà de 1.404,35 euros.

Per demarcacions, a Barcelona, la pensió mitjana -que engloba les de jubilació, viduïtat, orfandat, favor de familiars i incapacitat permanent- es va situar en els 1.282,32 euros, el 9,62% més i el 7,3% per sobre la mitjana estatal.

A les comarques de Girona, l'import de la pensió mitjana es va situar en els 1.116,82 euros, el 10,08% més que al maig del 2022 però es troba el 6,55% per sota la mitjana estatal. A la demarcació de Lleida, l'import mitjà de cada pensió es va situar en els 1.069,4 euros, el 10,18% que fa un any i el 10,52% per sota la mitjana estatal.

Per últim, a les comarques de Tarragona, l'import de les pensions va ser de 1.166,64 euros, el 9,95% més que al maig del 2022 i el 2,38% menys que la mitjana estatal.

Si es té en compte la pensió mitjana de jubilació, l'import mitjà a la demarcació de Barcelona va ser de 1.445,14 euros; a la de Girona de 1.263,69 euros; a la de Lleida de 1.222,53 euros i a la de Tarragona de 1.328,76 euros.