Niu Verd és una empresa familiar dedicada a la cria de pollastres ecològics a Sant Feliu Sasserra. Judit Saus, una de les propietàries, explica a l'ACN que els petits productors treballen "molt sols" amb una infraestructura "molt petita" i que, habitualment, els toca fer "tots els papers de l'auca". Precisament per ser més forts, créixer en clients i generar sinèrgies, vuit petits agroproductors d'Osona i el Lluçanès s'han aliat i han creat la marca Directe Productors. Una de les accions que faran serà la venda directa dels seus productes un cop al mes en una botiga que un dels productors té en una finca a les Masies de Roda. Per presentar-se en societat han organitzat una jornada aquest dissabte on oferiran un tast dels seus productes.

Pollastre ecològic, carn de vedella Angus, carquinyolis artesanals o kombutxa són alguns dels productes que elaboren els vuit elaboradors agroalimentaris que s'han aliat sota la marca Directe Productors. Tots ells van coincidir l'any 2022 en un programa de creixement de vendes organitzat pel servei per a empreses agroalimentàries de Creacció i el Consorci del Lluçanès i van tenir clar que havien d'aliar-se per ajudar-se els uns als altres.

La tècnica agroalimentària de Creacció, Núria May, explica que, a banda d'ajudar a professionalitzar les petites empreses, un dels grans objectius d'aquest programa és "crear xarxa". Des de Creacció es feliciten de la llavor que van posar perquè s'hagi acabat creant la marca: "Estem molt contents que hagin tingut la força i la voluntat de crear una iniciativa com aquesta". De fet, la idea és que Creacció pugui seguir fent-los un acompanyament i ajudar-los a buscar més productors que vulguin sumar-se a la iniciativa.

La col·laboració entre els vuit productors es materialitzarà amb l'establiment d'un punt de venda directa al consumidor. Allà s'hi podran trobar productes de totes les marques. A més, però, creuen que les sinèrgies que s'establiran entre ells permetran tenir "comandes creuades". Ferran Boix, d'Enso Ferments -elaboradors de kombutxa i fermentats-, explica que, en relació a grans empreses, els petits productors són "més àgils i versàtils" però, per contra, se'ls hi demanen "els mateixos requisits legals i sanitaris que a les grans empreses". Per això, considera que és molt difícil per a ells entrar en alguns canals de distribució i de venda.

Els productors creuen també que la pandèmia ha estat una "ajuda" per "posar consciència sobre el producte que es consumeix". Així ho explica Cristina Puigdollers, responsable del projecte la Musona, que cria i comercialitza carn de vedella Aberdeen Angus. Creu que el consumidor avui en dia "està demanant" producte de proximitat, respectuós i "fet amb consciència" i considera que això juga a favor d'ells. De fet, destaca que un dels punts forts de la nova marca Directe Productors és la traçabilitat i que el consumidor "sap d'on ve el producte, qui el fa i com arriba a casa seva".

Els impulsors de la iniciativa creuen que sumar esforços també els pot ajudar a abaratir alguns costos, com ara la logística o els espais. Puigdollers lamenta que els petits productors tenen uns "costos molt elevats" que, a vegades, "és difícil que s'acabin cobrin amb el preu que paga el consumidor". De fet, Puigdollers posa l'exemple del transport, que creu que és el "gran problema" dels petits productors per poder servir a tot Catalunya o a l'Estat. Per això, han creat una espècie de "lobby logístic" a la finca de les Masies de Roda des d'on, a banda de fer la venda directa un cop al mes, esperen que es puguin fer enviaments a les llars dels clients. "El somni seria que poguéssim tenir una persona treballant i que des d'aquí s'enviessin els productes cap a tot Espanya si fos necessari", apunta.

Els vuit projectes que participen a la iniciativa són Mas Casanova (Sora), que elabora vedella de pastura ecològica; Niu Verd (Sant Feliu Sasserra), productors de pollastre ecològic; la Musona (Masies de Roda), que elabora carn de vedella Angus; Mycelio (Tavertet), productors de bolets gurmet ecològics; Quinyolis (Manlleu), un obrador de carquinyolis artesanals; Civia Cereals (Balenyà), que fan granoles i muslis; Enso Ferments (Sant Martí Sescorts), elaboradors de kombutxa i fermentats; i la cerveseria artesana Kibus (Olost).