El governador del Banc d'Espanya (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha reclamat aquest dimarts un esforç a les administracions públiques per reduir el deute i el dèficit públic. "Cal un ajust fiscal i des del BdE creiem que és necessari i desitjable que aquest procés d'ajust fiscal comenci ja, aquest mateix any", ha afirmat en un acte del diari 'Cinco Días'. Tal com ha demanat, el dèficit públic a finals d'any hauria de ser més baix que el que hi havia a principis del 2023. Segons De Cos, aquest esforç de disciplina financera és inevitable i s'ha de dur a terme encara que afecti el creixement de l'economia espanyola. Així mateix, ha demanat que aquest tema sigui objecte de debat públic en un context marcat per les eleccions espanyoles del 23-J.

"És important utilitzar aquestes sis setmanes que queden fins a les eleccions per tenir un debat seriós", ha demanat De Cos. Tot i que ha reconegut que hi ha un consens general sobre la necessitat de reduir el dèficit i el deute, ha apostat fer analitzar i consensuar com s'ha de fer aquest procés. "Matemàticament, es pot fer de tres maneres: augmentant els impostos, reduint la despesa o amb una combinació de les dues coses", ha apuntat. "El que és ineludible, i qualsevol oferta política ho ha de mostrar, és com es reduirà el dèficit públic", ha afirmat. Segons ha avisat De Cos, mantenir l'actual "desequilibri fiscal" fa que l'economia espanyola sigui "molt vulnerable" davant qualsevol canvi de tendència als mercats financer mundials. Per aquest motiu, ha defensat aplicar un programa d'ajustos encara que perjudiqui el comportament del PIB. "Tindrà segurament un efecte negatiu sobre el creixement econòmic a curt termini", ha manifestat. Tanmateix, ha recordat que el programa d'ajuts europeus vigent genera un escenari "únic" que permetrà compensar millor els efectes de la consolidació fiscal sobre l'economia espanyola. L'Airef vol també "sostenibilitat" als comptes Poc abans de la intervenció d'Hernández de Cos, la presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, s'ha pronunciat també a favor de mesures per assegurar la "sostenibilitat" dels comptes públics. "Aquesta definició d'una estratègia fiscal amb visió de futur ha deixat de ser una recomanació per ser una exigència, és ja una tasca ineludible", ha afirmat Herrero. En aquest sentit, ha recordat que la Unió Europea obliga els estats membres a presentar aquests compromisos d'estabilitat financera.