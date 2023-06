L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha proclamat aquest dilluns la nova junta directiva de la patronal berguedana, que encapçalarà quatre anys més Josep Maria Serarols.

En el procés electoral de renovació de l’òrgan executiu de l’ACEB, iniciat el mes d’abril, es va presentar una sola candidatura, integrada, a més de Serarols (Ballús S.A.) com a president, per Rosa Prat Serra (Clau 21, SL) i Albert Vilardaga Mojal (Createch Solutions, SL) com a vicepresidents; Ramon Villaró Barniol (Enginypro4, SL) com a secretari; i Anna Romera Ramos (GCTPLUS ETT, SL) com a tresorera. A més, formaran part de la junta com a vocals Laia Andreu Pejoan (Catexperience, SL), Maria Costa Ferrer (Maria Costa Ferrer), Miquel Cubillas Martínez (Cuvic Bagà Informàtica, SL), Lourdes Malé Riu (Molles Malé, SL), Xavier Orcajo Miquel (Altimira-Orcajo, SCP), Gerard Orriols Parera (Idesoftware Catalonia, SL), Xavier Peralba Miguela (Peralba, SA), Marta Prat Galitó (Indústria Avícola Del Berguedà, SL) i Joan Sistach Soler (Sistach, SA).

La nova junta combina continuïtat, amb persones que ja en van formar part del 2019 al 2023, amb cares noves que s’incorporen a l’equip i amplien la representativitat de subsectors empresarials com l’agroindustrial, del metall, de la construcció, de petits autònoms, de comerç, de turisme... La voluntat de la nova junta és continuar treballant en els projectes ja iniciats durant els darrers quatre anys, com la Visió ACEB i la reactivació econòmica -impuls de noves fases del polígon d’Olvan, associació dels PAE de l’eix del Llobregat marca “Berguedà Industrial”­ ; l’enfortiment de les comissions de treball ACEB Suma, Firhàbitat, Taula d’Infraestructures; i mantenir la col·laboració público-privada en l’esfera del món econòmic, molt especialment en el repensament de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB). L’associació també mantindrà la seva representació en diverses entitats i agents socials com Foment de Treball, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central i l’associació Leader, entre d’altres.

El renovat president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha assegurat que continuaran la feina iniciada els darrers anys i treballaran perquè la patronal tingui pes en les decisions pel futur del Berguedà. Serarols també ha mostrat el seu agraïment a les noves incorporacions a l’equip i als membres que no continuen: Xavier Gual, Joan Martín, Josep Gonzàlez i Núria Cinca.