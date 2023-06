L’Incasòl ha atès aquest dimecres les empreses interessades a comprar parcel·les del polígon d’Olvan a la seu de l’Associació Comarcal Empresaris Berguedà (ACEB). Empresaris interessats en la compra han passat aquest dimecres per les oficines de la patronal catalana per resoldre dubtes i per tramitar la sol·licitud, que finalitza aquest dijous.

Andrew Marsal, de la Direcció Comercial de l’Incasòl, ha estat a la seu d'ACEB per atendre de manera individual i ajudar a tramitar via telemàtica la sol·licitud a les empreses que estan interessades en la compra de parcel·les del Polígon Rocarodona d’Olvan i per resoldre dubtes. Comercials de l’organisme de la Generalitat ja van explicar fa unes setmanes els detalls de la posada en marxa del polígon d’Olvan i de la comercialització de la Fase 1, és a dir, de les primeres 14 parcel·les per a usos industrials, comercials i oficines. Les superfícies oscil·len entre els 13.000 m2 de sòl de la més gran i els 1.800 m2 de sòl de la més petita. Cinc de les parcel·les estan urbanitzades i, pel que fa a les nou restants, està previst que les obres d’urbanització finalitzin el primer trimestre del 2025, però la comercialització s’ha obert en paral·lel a la realització de les . El termini per fer les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores d’aquest dijous, 22 de juny.