La transició energètica és fonamental per lluitar contra el canvi climàtic. El desenvolupament de fonts d’energia renovables com la fotovoltaica, a través de les plaques solars, ajuden a reduir la dependència cap als combustibles fòssils i suposen un canvi de paradigma. Però més enllà de l’impacte climàtic, també té un efecte positiu en les butxaques dels usuaris, ja que redueixen el preu de la factura de la llum.

Les dades són la millor demostració que l’autoconsum fotovoltaic està en auge. Segons la patronal APPA Renovables, l'any passat va tancar amb un total de 298.000 llars amb plaques solars i 54.000 instal·lacions en empreses. No sols això, la potència instal·lada ha crescut exponencialment des de l'any 2021. Al juny d'aquest any, segons les dades de Red Eléctrica (REE), hi havia 13.175 MW de potència instal·lada. Maig de 2023 va tancar amb 20.874 MW.

Què és l’autoconsum fotovoltaic?

L'autoconsum fotovoltaic converteix al consumidor en un subjecte actiu que, a més de consumir, també produeix. Amb aquest sistema, els usuaris poden generar l'energia que necessiten i estalviar de mitjana fins a un 70% de la factura energètica. Tot això genera un sistema més democratitzat amb petits consumidors disseminats al llarg del territori. I, en aquest sentit, els excedents que generen aquestes instal·lacions marquen la diferència.

Com compensar els excedents de l'autoconsum fotovoltaic?

L’energia que generen les plaques solars i que no es consumeix són els excedents. Actualment, i des de l'aprovació del Reial decret 244/2019, els usuaris d'una instal·lació fotovoltaica poden compensar-los.

Després d’instal·lar plaques solars a casa cal cercar la millor forma de compensar i gestionar els excedents, que solen ser generosos. En el mercat existeixen diferents opcions com el pagament de l'excedent o l'acumulació mitjançant bateries virtuals o bateries físiques (o totes dues opcions).

La compensació per excedent no permet aprofitar tota l'energia produïda, sinó només compensar el consum. Amb les bateries o moneders virtuals no es perd res de la producció. Bassols Energia, la comercialitzadora gironina compromesa amb oferir les solucions més innovadores als seus clients, ha tret al mercat dues tarifes pensades a optimitzar al màxim la producció d'energia de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic: Bateria Virtual KWH i la Guardiola Solar.

Bateria Virtual KWH i Guardiola Solar

Bassols Energia ha tret al mercat dues tarifes innovadores per als clients que tinguin una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic amb compensació d'excedents. Amb Bateria Virtual KWH l'objectiu és no pagar res per l'energia, sempre que generis la mateixa o més de la que hagis consumit i acumular KWH, és a dir, aconseguir el que es coneix com a balanç net anual zero. Es tracta d'una tarifa pionera. La compensació del KWH no es devalua, a diferència de la compensació econòmica, i tan sols hauràs de fer front als fixos com a peatges o potència, entre altres.

Amb Guardiola Solar l'objectiu és aconseguir una factura 0 €. En aquest cas no s'acumulen KWH, el total dels excedents generats es converteix en euros per a aconseguir un descompte sobre la factura. I, en aquest cas, com a aspecte únic que la diferència de la competència, la comercialitzadora catalana ofereix la possibilitat de descomptar qualsevol concepte de la factura com els peatges o la potència, sense pagar cap quota de gestió. Es tracta d'una de les tarifes més rendibles del mercat.

Les dues tarifes de Bassols Energia tenen coses en comú. El balanç net és infinit, és a dir, no caduca. Tant els KWH de Bateria Virtual com els € acumulats amb Guardiola Solar poden compensar-se en la factura d'una segona residència de l’usuari. Ara bé, existeixen algunes diferències entre elles.

Amb la tarifa Guardiola Solar no hauràs de pagar cap despesa de gestió, però amb la Bateria Virtual KWH sí que hauràs d'abonar els costos de peatges, els càrrecs de potència i la quota d'ús. Una altra diferència és la temporalitat de l'estalvi. Mentre Bateria Virtual KWH suposa un estalvi anual, la Guardiola Solar és mensual. Però, en definitiva, es tracta de dues tarifes amb les quals Bassols Energia ofereix una fórmula d'aprofitar i gestionar al màxim els excedents generats per la instal·lació d'autoconsum.

Bassols Energia: Compromís amb l’energia d’origen 100% verda

Bassols Energia és una comercialitzadora catalana del mercat lliure que, des de fa més de 100 anys, treballa únicament amb energia d'origen 100% renovable, com és el cas de la fotovoltaica o la hidroelèctrica. A més, es tracta d'una companyia assentada en el territori que té l'objectiu d'oferir al consumidor allò que realment necessita.

Un dels aspectes que ha marcat els seus més de 100 anys d'història és la cerca constant de la innovació. En aquest sentit, Bassols Energia ha desenvolupat productes pioners per a la transició energètica i que també persegueixen millorar l'experiència del client final, com és el cas de les tarifes Bateria Virtual o Guardiola Solar.

La companyia comercialitzadora catalana també està compromesa amb la societat. En aquest sentit, és destacable la seva lluita contra la pobresa energètica. Per a això ha desenvolupat tarifes amb preus justos i sense lligams, a més d'ajudar els clients més vulnerables a accedir a ajudes com el bo social d'electricitat. Però, a més, també col·labora amb diferents associacions del territori com la Fundació Concepció Juvanteny de la Garrotxa.

Tens una instal·lació d'autoconsum i vols optimitzar al màxim l'estalvi? Pregunta per Bateria Virtual o Guardiola Solar a Bassols Energia.