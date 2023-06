Per segon any consecutiu, l’ACEB s’ha sumat a la celebració del Dia de l’Empresa marcada al calendari pel Departament d’Empresa de la Generalitat. La patronal berguedana ha organitzat aquest dimarts a la tarda un nou acte al Berguedà amb l’objectiu de crear un espai de trobada per a empresaris i empresàries de la comarca. La cita, que s’ha celebrat al claustre del Convent de Sant Francesc de Berga, ha aplegat una vuitantena de persones, entre empresaris i representants del teixit social, polític i econòmic de la comarca, i ha comptat amb la presència del secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa.

El convidat ha fet una pinzellada de dades sobre l’atur i la situació econòmica del Berguedà i ha parlat de la feina que es fa des de la Secretaria de Treball de la Generalitat, i per exemple ha destacat els ajuts que van donar-se en el marc de la post pandèmia dirigits als autònoms, que van tenir un benefici directe al Berguedà; així com d’altres projectes de formació, consolidació i creixement per a autònoms i empreses, alguns dels quals s’ofereixen a través de l’ACEB. Vinaixa també ha fet esment del Consorci de Formació Continuada, que ofereix formació subvencionada a les persones en actiu de les empreses, amb diversos programes, com el de formació a mida. En el seu torn ha fet referència a l'FPO Dual i a diversos projectes impulsats des del Servei d’Ocupació de Catalunya, alguns dels quals també s’impulsen des de l’ACEB. “Tot això són caixes d’eines que estan al vostre servei, i que no m’agradaria que veiéssiu com programes que són complexes i amb molts tràmits burocràtics pel mig. Estem treballant perquè molts d’aquests tràmits siguin més senzills i m’agradaria que veiéssiu el Departament d’Empresa com un facilitador i des del que volem un contacte permanent i de manera recíproca per millorar la competitivitat de les empreses i per fer un reconeixement i més en el dia d’avui, Dia de l’Empresa, a la vostra activitat”.

Just fa un any, l’ACEB va impulsar l’organització d’aquests afterworks i des de llavors ja se n’ha celebrat un trimestralment, en diversos espais de la comarca i amb ponents i professionals de temàtiques diverses. Tal com ha recordat Josep Maria Serarols, el renovat president de la patronal, la voluntat és mantenir aquesta dinàmica d’afterwork que de moment es valora positivament pel que fa a assistència que ajuden a “crear espais de trobada entre els nostres empresaris en un entorn més informal. És necessari que els empresaris compartim moments per establir contacte entre nosaltres, sumar idees i conèixer projectes”.

Serarols ha volgut agrair a Enric Vinaixa la seva presència al Berguedà en el Dia de l’Empresa, un dia amb moltes cites a la capital catalana, i també a l’Ajuntament de Berga per organitzar conjuntament la trobada en un espai destacat com és el claustre de Sant Francesc. “Estem satisfets que en un dia com avui, un càrrec destacat de la Generalitat estigui al Berguedà per celebrar amb nosaltres el Dia de l’Empresa”, ha assegurat.

Acabada la intervenció de Vinaixa l’acte ha continuat amb l’espai de networking on els presents han pogut compartir i conversar entre ells.