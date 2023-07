Les monedes d'1 euro són la unitat bàsica del sistema monetari de l'espai econòmic europeu, però a partir del mes de juliol patiran un canvi important. El 14 de juny, el Butlletí Oficial de l'Estat publicava una ordre que autoritzava el Banc d'Espanya a retirar algunes monedes d'aquesta classe de la circulació al nostre país.

Aquesta és l'alerta a què els ciutadans han d'estar molt atents

Durant un temps, tindran l'opció de portar aquestes monedes davant de la institució reguladora o qualsevol dels punts habilitats com una comissaria, caserna de la Guàrdia Civil o qualsevol dels bancs que operen al nostre país.

Les monedes d'un euro que el Banc d'Espanya retirarà, una vegada autoritzat per l'Ordre ETD/647/2023 publicada al BOE, són totes aquelles "monedes d'euro no aptes per a la circulació, així com les monedes d'euro falses" posades a la disposició del 'Tresor' per part del Banc d'Espanya".

Tal com indiquen en aquesta ordre, el Banc d'Espanya té potestat per retirar de la circulació les monedes que no superin un procés d'autenticació i no es considerin aptes per utilitzar-les segons la Llei 10/1975, de 12 de març, de regulació de la Moneda Metàl·lica.

En cas de sospita de moneda falsa, el Banc d'Espanya indica que caldrà iniciar un tràmit per a la "comprovació de bitllets i monedes presumptament falsos". Tot i que, des de l'entitat financera adverteixen que "l'euro és una moneda segura", s'ha habilitat tot un protocol per identificar les monedes falses i retirar-les de la circulació: en primer lloc, cal sol·licitar cita prèvia i després, emplenar un formulari.

Encara que, en cap cas obtindrem de tornada els diners falsos (siguin monedes o bitllets) és el nostre deure fer-ne entrega a les autoritats. Si no, podríem estar incorrent en un delicte greu. Si un cop lliurats els diners es comprova que aquests són legals, se'n tornarà l'import al ciutadà.