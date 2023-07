La Generalitat ha anunciat aquest dimarts un pla per desplegar caixers automàtics o oficines bancàries mòbils a 503 municipis catalans que no disposen cap d'aquests serveis. Segons ha explicat la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, la voluntat de l'Executiu és que aquest servei estigui disponible en aquestes localitats una vegada cada quinze dies. La consellera ha comentat que aquesta mateixa setmana es farà una consulta preliminar al mercat per recollir valoracions i propostes al llarg de l'estiu abans de publicar la licitació i adjudicació del servei, que es començaria a prestar en el primer trimestre del 2024. "Estem convençuts que al sector financer li interessarà participar en aquest projecte", ha pronosticat Mas.

Actualment, més de la meitat dels 947 municipis catalans no tenen un caixer automàtic d'on treure diners en metàl·lic o una oficina bancària on rebre assessorament financer. En total són 503 municipis on hi resideixen 307.553 persones.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Mas Guix ha apuntat que els ciutadans d'aquestes localitats han de poder rebre la mateixa atenció que tindrien en qualsevol altra municipi on hi ha una sucursal bancària.

La consellera ha recordat que Catalunya disposa a dia d'avui 2.194 oficines bancàries, xifra que representa un descens del 73% respecte al 2008 d'acord amb el registre d'oficines d'entitats supervisades pel Banc d'Espanya. És una reducció causada per la concentració bancària dels darrers anys, un context de reducció de costos i la digitalització, i superior a la mitjana de l'Estat, que és del 58%, i del 41%, en el cas de la zona euro.

Mas ha remarcat que la regulació del sector és competència de l'Estat i ha lamentat que les mesures que s'han pres darrerament per combatre l'exclusió financera cap als sectors més vulnerables no hagi prosperat.

Al llarg d'aquest estiu, la Generalitat es reunirà amb el sector per recollir les seves valoracions i propostes sobre el servei, que es licitaria i s'adjudicaria després de l'estiu per començar a operar a principis de l'any que ve. Amb tot, la Generalitat té previst donar a conèixer més detalls tècnics sobre aquesta iniciativa a partir del setembre.

De moment, la consellera ha detallat que un vehicle s'anirà desplaçant quinzenalment per les localitats sense serveis financers i amb personal de l'entitat que guanyi el concurs. Segons Mas Guix, la intenció és licitar diferents paquets perquè el servei arribi a les vuit vegueries i que hi concurreixin almenys dues entitats per garantir que hi hagi competència, de manera que el vehicle que es desplaci a un dels municipis cada quinze dies sigui diferent al que ho farà la quinzena següent.

Per ara, ha avançat Mas, hi ha una desena d'entitats amb una certa xarxa d'oficines que estan informades d'aquest projecte i han mostrat interès en participar-hi i ha recordat que només quatre d'aquestes concentren el 85% de les sucursals. A més, també s'ha iniciat un diàleg amb ajuntaments i diputacions, segons ha afegit.

Sobre el cost, Mas Guix ha assegurat que si depengués del Govern aniria a càrrec de les mateixes entitats financeres, però ha insistit que la Generalitat no té competències sobre la regulació del sector.