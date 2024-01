Amb més de 100 anys d'experiència i 4.000 empleats, l'empresa atén més de 135.000 clients a tot el món. Entre ells hi ha grans empreses que cotitzen a la borsa, així com pimes i petites empreses.

El 95% dels clients elegeixen Hoffmann Group com a proveïdor preferent. Treballen per a la indústria de l'automòbil, l'enginyeria metal·lúrgica i la mecànica, el sector energètic, la indústria aeroespacial i moltes altres indústries.

Qualitat màxima en productes i serveis

El catàleg de productes conté més de 120.000 articles. A més d'eines per a mecanització, subjecció, mesurament, rectificat i tall, la cartera també inclou eines manuals, mobiliari industrial, EPIS o equips de protecció individual, subministraments per a tallers i solucions digitals.

Hoffmann Group no és només sinònim de productes i serveis de qualitat, sinó també de l'assessorament expert que presten els seus 1.400 enginyers d'alta qualificació, un altre tret distintiu d'aquesta empresa. Aquests tècnics cobreixen un ampli ventall d'àrees com l'assessorament en mecanitzat, el disseny de llocs de treball i el mobiliari industrial, la prevenció de riscos laborals, la metrologia i l'automatització.

Hoffmann Group va aterrar a la península Ibèrica l'any 2009 i avui dia compta amb 107 empleats distribuïts per tot el territori nacional.

Logística superlativa

Hoffmann Group té una capacitat de lliurament del 99,9%, provada per el certificador alemany TÜV. Garantim el lliurament de productes a 24/48 hores a tot Europa.

Amb una superfície equivalent a 25 camps de futbol, Logistic City és el centre logístic d'eines més eficient i modern d'Europa. El magatzem, inaugurat el 2022, està situat al centre d'Europa, a la ciutat de Nuremberg. El magatzem, totalment automatitzat, gestiona més de 60.000 productes i 40.000 enviaments cada dia.

Tot per a la producció, d'un sol proveïdor

Hoffmann Group simplifica els processos administratius i de compra dels clients. Eines, equips i solucions s'uneixen a un únic proveïdor, reduint el nombre d'interlocutors, entrades de material i factures. Tot això amb el suport de la darrera tecnologia electrònica de proveïment i facturació.

El catàleg, el seu ADN

El catàleg únic: un altre tret distintiu del professional de l'eina. El catàleg taronja es considera enciclopèdia d'eines i equips per a la indústria. Està disponible tant en línia com en format imprès. Amb més de 54 edicions, es revisa anualment i es tradueix a 18 idiomes.

Noves solucions digitals

Com a part de la Indústria 4.0, Hoffmann Group ofereix solucions basades en el núvol per a la planificació de la feina, la gestió d'eines i la documentació de comandes en un entorn de producció. Els sistemes de càrrega automàtica i les màquines dispensadores industrials són autosuficients i es comuniquen directament amb l'ERP del client per oferir una resposta a l'escassetat de mà d'obra qualificada.

Compromesos amb la sostenibilitat

Amb la introducció de la línia de productes GARANT GreenPlus, que ofereix productes respectuosos amb el medi ambient i innocus per a la salut, Hoffmann Group s'avança als seus competidors. La gamma de productes sostenibles s'amplia successivament.

En resum, Hoffmann Group fa que les empreses manufactureres tinguin més èxit, augmenta la productivitat i simplifica l'adquisició d’eines, mobiliari industrial i equips de protecció individual.