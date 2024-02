El 2024 ha arrencat amb un increment del nombre d'aturats i una frenada de l'ocupació. Catalunya ha encetat el nou any amb 3.690 desocupats més, un repunt de l'1,07% respecte del desembre, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. Malgrat el lleuger increment, el nombre total de persones sense feina s'ha situat en 347.071 i ha assolit la xifra més baixa en un gener des del 2008 (aleshores eren 282.897). Així mateix, durant el primer mes de l'any s'han destruït 34.912 llocs de treball, una caiguda del 0,94% en comparació amb el mes anterior i ja s'encadenen quatre mesos a la baixa. Tot i això, el total de cotitzants s'ha enfilat fins a les 3.674.897 persones i també ha marcat un nou rècord de la sèrie històrica en aquest mes.

El gener és un mes en què habitualment incrementa l'atur i es destrueix ocupació respecte del desembre per l'impacte de la fi de la campanya de Nadal. Amb el repunt d'aturats, el nombre de desocupats ja encadena quatre mesos a l'alça. Ara bé, si es compara amb l'any anterior, enguany hi ha 4.573 aturats menys (-1,3%) i 96.755 feines més (+2,70%).

Per demarcacions, la xifra de persones sense feina ha augmentat arreu en comparació amb el mes passat. Girona és on més ha pujat en termes relatius (+1,18%), seguit de Barcelona (+1,12%), Lleida (+0,82%) i Tarragona (+0,81%). Pel que fa a l'afiliació, a Tarragona ha retrocedit un 1,78%, a Girona un 1,09%, a Barcelona un 0,84% i a Lleida un 0,66%.

L'atur puja un 2,23% a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat ha augmentat en 60.404 persones, un increment del 2,23% respecte del desembre. Així, el gener ha tancat amb 2.767.860 ciutadans apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació amb la intenció de trobar una nova feina. En comparació amb l'any passat hi ha 140.537 aturats menys, xifra que equival a un descens del 4,83%. El ministeri que encapçala Yolanda Díaz ha ressaltat que es tracta la xifra més baixa de desocupats dels últims 16 anys en un mes de gener.

Per comunitats autònomes, respecte del desembre l'atur tan sols ha baixat a les Balears (-582 persones). A banda de les illes, en termes relatius, Catalunya destaca per ser la comunitat on ha augmentat menys l'atur, seguida de Ceuta (+1,1%), les Canàries (+1,18%) i Galícia (+1,23%).

Pel que fa a l'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social també ha caigut, amb 231.250 afiliats menys (-1,11%), fins a situar-se en un total de 2.676.860, la xifra més alta de la sèrie històrica en un primer mes de l'any. En relació amb l'any passat hi ha 523.537 treballadors més (+2,61%).

Els serveis impulsen el repunt de l'atur

Per sectors, les dades publicades aquest divendres constaten que el gener és un mes en què s'acaben molts contractes específics per a la campanya de Nadal. Així, l'augment de l'atur a Catalunya s'ha concentrat en el sector dels serveis, amb 3.672 desocupats més. En canvi, la desocupació ha baixat en la construcció (-230 persones), a la indústria (-180 persones) i l'agricultura (-97 persones). A l'Estat el comportament ha estat similar.

Per gènere, les dones han continuat sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació. Del total de persones sense feina, 198.268 són dones (+2.015 respecte del desembre) i 148.803 homes (+1.675 en comparació amb el mes passat).

En relació amb l'edat, ressalta que fins a 22.104 aturats són menors de 25 anys (+1.508), sent en aquest cas superior la xifra entre els homes (12.221 homes i 9.883 dones).

Per origen, un total de 70.350 de les persones que demanen feina són estrangeres, un 1,89% més que el desembre, i la majoria es concentren en el sector serveis (44.289).

Augmenten els contractes

Durant el gener s'han signat 195.293 contractes a Catalunya, un 21,3% més respecte del desembre i un 5,07% més que el mateix període de l'any passat. D'aquests, fins a 83.037 han estat indefinits, el que representa un 37,39% més que el mes anterior, i 112.256 temporals, un 11,68% més que el desembre. Per tant, pràcticament quatre de cada 10 contractes han estat indefinits. En relació amb el gener del 2022 la contractació indefinida s'ha mantingut relativament estable (+0,65%) i la temporal ha pujat un 8,6%.