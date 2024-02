La plataforma de pagesos del 6F ha convocat avui una manistació a les 9 del matí a l’antiga discoteca Menfis de Sant Fruitós per reclamar millores al camp. A la trobada hi confluiran diverses columnes de tractors provinents del Bages, l’Anoia, el Berguedà i el Solsonès que tallaran la C-16.

Sota el lema «La nostra fi, la vostra fam», la manifestació té com a objectiu donar una imatge d’unitat entre tots els pagesos i pageses de les comarques centrals. La jornada de mobilitzacions tindran lloc en diverses carreteres de la xarxa viària catalana, seguint així les reivindicacions iniciades a d’altres països europeus com França.

Entre les principals exigències dels treballadors dels camp hi ha la crisi de preus, la lluita contra la sequera, les noves polítiques agràries europees, la falta de relleu generacional o l’excessiva burocràcia. «Estem molt cremats, ens han anat exigint i hem dit prou», expressa Eduard Lladó, portaveu al Berguedà de la plataforma 6F. «Arran de l’emprenyada i la voluntat de manifestar-nos, es va fer un grup amb molts pagesos. Després ens vam agrupar per províncies i, finalment, per comarques. Ara cada comarca té un portaveu», afegeix.

Les protestes es poden allargar

Sobre els actes que es duran a terme a la C-16, a l’alçada de l’antiga discoteca Menfis, els pagesos tenen previst tallar la via i organitzar accions que promoguin respostes a les seves demandes.

«És probable que s’allargui més d’un dia, però també dependrà de les mobilitzacions a d’altres territoris i dels resultats que se n’obtinguin», ha explicat Joan Vidal, coordinador d’Unió de Pagesos de l’Anoia, en relació amb una extensió de les protestes.

Paral·lelament, Unió de Pagesos i altres sindicats han convocat més actes de protesta per mostrar el seu rebuig. El dia13 de febrer les mobilitzacions es produiran a Mercabarna, Barcelona, i el dia 21 del mateix mes els pagesos es concentraran a Madrid, al davant del Ministeri d’Agricultura.