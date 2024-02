La DO Pla de Bages s’acomiada de la Barcelona Wine Week amb queixes de l’aforament

«És bo que siguem a la Barcelona Wine Week. Som una DO petita i aquesta és una bona manera que se sàpiga que existim», diu Carles Playà, president de la DO Pla de Bages, que aquest dimecres ha tancat la seva participació a la quarta edició de la fira barcelonina. Amb tot, el balanç de la presència a la Wine Week ha estat agredolç, pels problemes d’aforament que han patit cellers i visitants. «No havia passat en altres edicions. Aquest any hi ha hagut problemes d’organització», assegura Playà, uns problemes que Joan Soler, expresident de l’associació vinícola bagenca, atribueix al creixement sostingut de la fira. «Ha de fer el salt a un espai més gran», valora Soler.

Més enllà de les dificultats d’accés viscudes els tres dies firals, els cellers bagencs han pogut fer contactes al certamen, el potencial resultat dels quals, però, és difícil de quantificar a l’avançada. «Els negocis poden tardar mesos a tancar-se», diu Playà. Per al president de la DO, el fet que els estands bagencs hi hagin lluït, a més dels productes locals, les imatges de Montserrat i de les barraques de vinya, patrimonis naturals i culturals de l’entorn bagenc, ajuda a promoure a l’exterior una DO que, insisteix Playà, «és molt petita». «Que ens identifiquin, que ens reconegui també l’entorn del Bages, són elements molt positius», apunta el president. A la quarta Barcelona Wine Week han participat els nou cellers (dels 17 de la DO) habituals al certamen: Collbaix-Celler el Molí, Heretat Oller del Mas, Més Que Paraules, Abadal, Les Acàcies, Sanmartí, Exibis, Grau i Grau i Entrebosc. Són els preveien potenciar la seva «vocació exportadora» al certamen, explica Eva Farré, secretària de la DO bagenca. En total, unes 21.000 persones han visitat la quarta edició de la fira. Els seus responsables han subratllat que el 20% dels professionals (la majoria, professionals dels sectors vinculats al vi) han estat internacionals. Durant els tres dies que ha durat l’esdeveniment hi ha hagut més de 12.000 reunions de negoci. Les empreses expositores han celebrat trobades amb un milers de firmes compradores de l’Estat i amb 650 importadors de països com els Estats Units, Alemanya, el Canadà, els Països Baixos, el Regne Unit o la Xina. La cita vinatera ha congregat 952 cellers de 73 denominacions d’origen i ha crescut un 15% tant en xifres d’expositors com en espai. El president del saló, Javier Pagés, afirma que el certamen és ara com ara «una de les tres fires del vi més rellevants d’Europa», un convenciment que argumenta la intenció que l’any que ve la mostra ocupi més espai. En el marc de la cita vinatera també s’han analitzat el reptes del sector, com ara l’adaptació al canvi climàtic i els avenços en sostenibilitat o la tendència a utilitzar recipients singulars per elaborar el vi, més enllà de la fusta.