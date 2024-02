Han passat exactament 20 anys des que Jordi Pascual i Jordi Vidal van posar en marxa un restaurant de cuina asiàtica al barri del Born, a Barcelona, que somiaven convertir en cadena. Avui, aquella idea de negoci són 70 establiments repartits per tot Espanya –alguns, fins i tot, a l’altre costat de l’Atlàntic– i 50 milions d’euros de facturació. Així, amb la seva marca més que consolidada, Udon vol, ara, expandir el seu negoci en gran: obrint 15 locals el 2024, amb l’ambició de duplicar la seva xarxa als pròxims anys, posant en marxa nous models d’establiments (de food trucks a punts de venda en aeroports) i conquerint els Estats Units.

El pare de Pascual, que viatjava molt al Japó per feina, li va suggerir al seu fill muntar un restaurant de cuina japonesa a Barcelona quan aquest jove de gairebé 30 anys graduat en Administració i Direcció d’Empreses va tornar a la ciutat després de diversos anys treballant a Bèlgica. Pascual va descartar la idea per no saber res del món de la restauració, fins que el seu pare el va posar en contacte amb el fill d’un amic seu, Jordi Vidal, que havia estudiat hostaleria. D’un sopar dels quatre junts en va néixer Udon.

"Volíem una estructura que es pogués replicar i que fos extrapolable", recorda, ara, Jordi Pascual, que s’ha convertit en el conseller delegat de la companyia.