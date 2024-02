Les protestes d'agricultors i ramaders a l'Estat dissabte s'han territorialitzat i, de moment, s'han dissipat els plans d'entrar a Madrid amb tractors, tal com van anunciar alguns dels impulsors de les mobilitzacions històriques de l'última setmana. La jornada ha transcorregut, fins ara, sense manifestacions a Madrid i amb talls intermitents a carreteres de comunitats com l'Aragó, Andalusia, Extremadura o Castella i Lleó. La plataforma 6-F, desvinculada de les organitzacions agràries i amb un to ultra contrari a l'agenda verda, s'havia marcat com a objectiu arribar a la seu del PSOE a Madrid al carrer Ferraz, que va ser el punt neuràlgic de les protestes contra l'amnistia. De fet, un grup de pagesos s'ha proposat d'anar a Madrid a peu.

Les sancions aplicades per la policia a molts manifestants per no complir les lleis de circulació podrien haver desincentivat l'intent dels agricultors. En concret, el Ministeri d'Interior ha informat que des del 6 de febrer s'han detingut 31 persones, se n'han identificat 8.400 més i s'han processat 3.065 denúncies administratives per les protestes de la pagesia.

Les mobilitzacions d'aquest dissabte s'han registrat a punts com l'A-2 a Calataiud (Aragó), l'A-7 de Màlaga, l'A-3 de Madrid, l'AP-4 a Sevilla, l'A-3 a Xiva (País Valencià) o l'RM-19 a Múrcia.

La plataforma d'agricultors també havia anunciat una possible marxa a Valladolid, on se celebra la gala dels premis de cinema espanyol, els Goya.

Transport

La plataforma 6F Sector Primari, que està movent les protestes a Espanya, està desvinculada de les organitzacions agràries i té un to ultra contrari a l'agenda verda. Des de la cúpula de la Plataforma han fet una crida per aconseguir que sectors "germans" del camp com la pesca o el transport se sumin a les protestes.

A les 17.00 hores, l'organització ha organitzat una votació a l'esplanada de l'estadi Metropolitano a Madrid sobre si aturen o no les manifestacions o continuen amb l'aturada. Aquesta assemblea, ha comptat amb membres de Plataforma de Defensa del Transport per Carretera que va liderar les protestes del sector del 2022 que van acabar amb una rebaixa del preu de la benzina. Ara, ha decidit iniciar una aturada indefinida al transport en solidaritat amb el sector agrícola. També és aquí on un grup de participants ha decidit caminar fins al centre de Madrid.

En el cas de Catalunya les protestes també surten dels agricultors de base, però han sumat el suport dels sindicats i mantenen una agenda paral·lela. També els sindicats del País Basc, Ehne i Enba, han anunciat que a partir del març començarà el seu propi calendari de mobilitzacions.

Primeres concessions

Les protestes de la pagesia s'han repetit a països com França o Alemanya en contra de la situació que viu el sector. Els últims de sumar-s'hi han sigut els italians, que han convocat una marxa pel proper dijous al Circ Màximo de Roma.

Els agricultors i ramaders ja comencen a escoltar concessions a les seves demandes: dimarts, Brussel·les va acceptar retirar de forma temporal la proposta de reduir a la meitat l'ús de pesticides de cara al 2030. El govern espanyol ha promès modificar la llei de la cadena alimentària i estudiar l'adaptació al canvi climàtic de les assegurances agràries.

En clau europea, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, defensarà algunes peticions dels agricultors, com la simplificació de la Política Agrària Comuna (PAC) a la reunió dels ministres d'Agricultura i Pesca del pròxim 26 de febrer a Brussel·les i tractarà la necessitat d'aplicar "més rigor" al control de les fronteres.

Madrid, encara sense tractors

Aquest dissabte la Plataforma 6F Sector Primari ha intentat sense èxit precipitar una concentració massiva pels carrers de Madrid, escenari que fins ara no s'ha produït. En l'àmbit espanyol les concentracions han quedat disperses per les autopistes i els centres logístics de comunitats com Castella i Lleó, el País Basc o Extremadura. En canvi, milers de pagesos van arribar amb tractors a Barcelona aquest dimecres per fer sentir el seu malestar a la capital catalana.

Diverses veus de l'entorn del PSOE i de Sumar han advertit als agricultors del risc que la seva protesta acabi sent capitalitzada per l'extrema dreta.