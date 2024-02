Dues marxes lentes d'agricultors i ramaders a la C-16 a Berga i a la C-55 nord provoquen cues importants al Berguedà i el Bages des de mitja tarda i encara ben entrat el vespre, coincidint amb l'operació tornada de diumenge.

La mobilització de tractors de la C-16 ha començat a les 17h30 davant del Càmping Berga Resort amb la intenció de fer una ruta circular fins a Guardiola de Berguedà i tornar a la capital del berguedà. Hi havia tractors que tenien previst esperar a Guardiola i des d'allà unir-se a la marxa, que complicarà la circulació en un punt per on passen moltes persones que tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona des de llocs com la Cerdanya. La retenció ha arribat a fer fins a deu quilòmetres de llarg, tot i que no ha arribat a ser completament compacta.

Una mica més tard, cap a les 6, un grup de tractors ha començat a circular a marxa lenta des de Solsona cap al sud per la C-55. Una estona més tard, la retenció ja superava els cinc quilòmetres, i cap a les 8 del vespre, amb els tractors ja més avall de Súria, la retenció arribava als deu quilòmetres.

"Hem parlat amb tothom, tots ens han fet bones cares i bones paraules però el que volem són canvis i com més aviat millor", ha dit Eduard Lledó, portaveu de la pagesia al Berguedà, en declaracions als mitjans abans de començar la protesta.

L'acció es limitarà a fer una marxa lenta i no es tallarà la carretera, però "volem demostrar que després d'una setmana de mobilitzacions històriques el sector continua aquí". "No volem crear malestar però sí està presents i que no s'encantin. Volem els nostres fruits", ha afegit Lledó.

Els agricultors i ramaders de la zona faran assemblees aquesta setmana per determinar futures mobilitzacions.

Amb aquesta mobilització, els pagesos tancaran una setmana que ha estat històrica pel volum i la participació a les mobilitzacions que van començar dimarts i van continuar dimecres amb una tractorada cap a Barcelona.

Les mobilitzacions continuaran aquesta setmana amb protestes a Mercabarna, al Port de Tarragona i també a l'N-2 a l'alçada de Figueres el dimarts 13 de febrer i amb una macroconcentració a Madrid el 21 de febrer.

Els agricultors i ramaders han encadenat diversos dies de protestes emulant les mobilitzacions de les últimes setmanes a França i amb l'objectiu de posar de manifest el seu malestar. El sector agrari reclama suport pels costos desmesurats i els efectes de la sequera i que s'aturin els abusos de la cadena alimentària i es garanteixin preus justos i no per sota de cost. Aquesta demanda també va lligada amb la petició d'acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la UE.