El Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) és molt més que una entitat que agrupa professionals de l'enginyeria. És un impulsor dels nous projectes i iniciatives dins del camp de l'enginyeria i les disciplines afins. Amb una visió orientada a fomentar la creació d'empreses emergents i al suport del talent local, el CETIM ofereix una àmplia gamma d'espais i serveis per a professionals en el seu Viver per a noves persones enginyeres. A més, compta amb diversos espais a disposició dels col·legiats per dur a terme reunions, formacions o la seva activitat professional amb tot l'equipament necessari.

En aquest sentit, el Viver del CETIM és una plataforma única que ofereix un entorn propici per al creixement i la consolidació de petites enginyeries i empreses relacionades. Amb espais físics proporcionats pel mateix col·legi, aquesta iniciativa està destinada especialment a noves empreses unipersonals o de petita escala. A través d'aquest programa, el CETIM no només ofereix instal·lacions modernes i equipades, sinó també una sèrie de serveis essencials que ajuden a reduir les despeses operatives de les empreses noves.

Els avantatges de ser part del Viver del CETIM són nombrosos. A part de l'accés a espais físics ben equipats, les empreses allotjades tenen a la seva disposició serveis com sales de reunions, conferències, formació, emmagatzematge, manteniment i neteja. A més, el suport administratiu, incloent la recepció de visites i trucades, és gestionat pel col·legi, permetent als empresaris centrar-se en el seu negoci i en fer-lo créixer. Això s'afegeix a serveis essencials com la connexió a Internet, l'aigua, la llum i la seguretat, tots els quals contribueixen a crear un entorn de treball òptim per a la innovació i el creixement empresarial. Per a conèixer en detall aquesta opció i consultar qualsevol dubte, el CETIM posa a disposició dels interessats un formulari de contacte a través d'aquest enllaç.

Amb tot, el Viver no és l'única oferta del CETIM en relació amb la disponibilitat d'espais. A més d'aquesta proposta, dedicada a l'allotjament d'empreses, el col·legi també posa a disposició dels professionals una varietat d'espais per a desenvolupar la seva activitat professional, actes, formació i un despatx col·legial. Des de sales de reunions fins a un auditori, totalment equipats amb tecnologia multimèdia, aquests espais es poden llogar per mitja jornada, jornada completa o fins i tot, en alguns casos, per hores, segons les necessitats dels professionals. Tots els espais, així com les seves característiques i preus estan disponibles en aquest enllaç.

Així, el CETIM es converteix en un aliat per als professionals de l'enginyeria i les empreses emergents a la Catalunya central. Amb el seu Viver per a noves persones enginyeres i una àmplia gamma d'espais disponibles per a lloguer, el col·legi ofereix les eines i els recursos necessaris per al creixement i l'èxit dels projectes professionals.