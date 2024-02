Aquest dilluns, desenes d’orbes platejats d’aspecte futurístic van aparèixer en ciutats de tot el món. Es tracta d’una màquina dedicada a escanejar els ulls dels usuaris, un procés que pretén servir per distingir entre humans i robots. Aquesta és la peça central de Worldcoin, el nou projecte de Sam Altman, director executiu d’OpenAI, la firma responsable del famós ChatGPT. Un projecte qualificat de «distòpic» que està començant a prendre forma.

Fundada fa tres anys, Worldcoin es ven com una «xarxa financera i d’identitat global basada en la prova de la personalitat», segons un comunicat publicat a la seva web. Què significa això? L’ambició d’aquesta plataforma és que els usuaris puguin crear-se una identitat digital anònima i verificada que garanteixi la seva privacitat a internet i que els serveixi per distingir-se de la intel·ligència artificial (IA), una cosa així com un DNI digital. Dit d’una altra manera: un usuari que utilitzi un avatar podrà demostrar que és una persona real sense haver de revelar qui és.

La normalització d’eines d’IA està fent que cada vegada sigui més complicat distingir els continguts creats per humans d’aquells generats per un programa informàtic. Aquesta problemàtica creixerà a mesura que guanyi pes la immersió en mons virtuals i això, al seu torn, podria fer que el projecte d’identificació que proposa Worldcoin sigui cada vegada més demanat. Davant aquest escenari, Altman vol ser el primer a ocupar aquest potencial negoci. Curiosament, l’empresari proposa ara una solució per al problema que han originat els productes d’OpenAI, la seva altra empresa.

Escanejar els teus ulls

El primer pas perquè aquesta idea funcioni és que milers de persones acceptin que la companyia escanegi el seu rostre i el seu globus ocular. Aquest escàner rep un número únic que identifica la persona i que s’emmagatzema en una base de dades en la qual, segons la companyia, ja figuren els registres més de dos milions de persones. Worldcoin ha explicat que l’iris és el mètode més fiable per identificar un humà i que, després de perfeccionar els seus sistemes, anonimitzarà i esborrarà les dades biomètriques dels usuaris. Tot i així, el regulador britànic ja va assegurar el dilluns que investigarà aquesta pràctica.

Els orbes ja han sigut desplegats a Tòquio, Miami i Lisboa, Barcelona, Madrid, Berlín, Londres, Los Angeles, Singapur o Buenos Aires. En total, la companyia ha assegurat que hi haurà 1.500 dispositius a fins a 35 localitats de tot el món.

Criptos a canvi del teu iris

Per incentivar aquest procés, Worldcoin ofereix 25 unitats d’una criptomoneda pròpia a aquells que cedeixin les dades biomètriques del seu iris. S’espera que la possessió i la compravenda d’aquesta nova divisa virtual, el valor actual de la qual gira entorn dels dos dòlars, augmenti la seva popularitat i valor.

No obstant, no l’ofereix arreu del món, sinó només en aquells països en els quals no hi ha una regulació que ho impedeixi. Així, als Estats Units no es podrà accedir a aquestes.

Dubtes i temors

Aquest sistema genera molts recels. D’una banda, la seva lògica extractiva fa témer que Worldcoin acabi controlant milions de dades sensibles o que aquestes caiguin a altres mans indesitjades, cosa que pot generar problemes de privacitat. Empleats de la companyia van denunciar l’any passat en una investigació de BuzzFeed que «problemes en la tecnologia» d’escanejat «han obert la porta al frau». De l’altra, es tem que l’ús de criptomonedes com a reclam econòmic atragui més usuaris, alimentant el primer problema.

Worldcoin ha promès obrir el camí per a l’establiment d’una renda bàsica universal –ingrés econòmic que rebrien tots els ciutadans sense cap condició– «finançada per la IA» i «augmentar dràsticament les oportunitats econòmiques». No obstant, Altman no ha explicat com pretén que el seu sistema es converteixi en una utopia tecnològica, una cosa que genera encara més sospites. L’esmentada investigació periodística de BuzzFeed va destapar que l’empresa «ha fet enfadar les mateixes persones que diu intentar ajudar», ha indignat especialment usuaris a l’Àfrica i Àsia a qui s’haurien negat els diners que se’ls van prometre a canvi d’escanejar els seus ulls.

Qui hi està darrere?

«Aquest és el començament d’un llarg viatge. Sobretot al principi, les coses no seran perfectes», ha explicat el seu cofundador i director executiu, el físic alemany Alex Blania. Darrere de Worldcoin hi ha l’‘start-up’ Tools For Humanity, impulsada per Blania i per Altman amb l’objectiu de «garantir un sistema econòmic més just», segons la seva web.

També hi ha els diners d’Andreessen Horowitz i Khosla Ventures, dos dels fons de capital risc més grans dels Estats Units. Les dues firmes destaquen per invertir en el sector de la tecnologia, ajudant així a impulsar companyies com Facebook, Twitter, Airbnb, Stripe, Coinbase o Oculus VR. El nou i controvertit projecte ha rebut un total de 125 milions de dòlars.