Mig miler d'agricultors catalans s'han desplaçat aquest dimecres fins a Madrid per participar en una nova jornada de mobilitzacions per alertar de la situació del camp. "El moviment que s'ha iniciat de protestes, fins que no hi hagi respostes reals no s'ha de parar", ha dit a la premsa el coordinador nacional d'Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, abans de l'inici de la marxa. La protesta, secundada per organitzacions de tot l'Estat, pretenia fer entrar mig miler de tractors a la capital espanyola. "No hi ha hagut cap manifestació de pagesos amb violència, som gent que volem treballar i viure dignament", ha afegit en referència a unes declaracions del govern espanyol dient que esperava que la protesta fos "pacífica".

En una protesta on s'han barrejat banderes espanyoles, pancartes demanant una "amnistia al camp" i insults contra Pedro Sánchez amb alguna estelada, Caball ha defensat que la protesta ha de servir perquè tothom pugui defensar "legítimament" les seves posicions. "Aquí avui el que som és pagesos i tota la resta sobra", ha indicat abans de recordar que la UP no s'alinea amb cap partit ni organització. Pel que fa al to de la protesta, que en alguns moments ha viscut escenes de tensió i càrregues entre els concentrats i els policies desplegats per assegurar que es complís el recorregut marcat, Caball ha dit que les mobilitzacions del camp sempre han sigut tranquil·les. "Els poders de l'Estat sembla que estan actuant i que volen entorpir que el dret de manifestació es faci, però aquí la gent només té pretensions d'expressar el seu rebuig a les polítiques i demanar solucions per viure dignament. Tots voldríem ser a casa sobre el tractor fent la feina que ens toca", ha agregat. Entre els manifestants catalans vinguts fins a Madrid hi havia pagesos com Irene Gómez, productora de fruita seca del Baix Camp. "Un dels problemes més forts que tenim és la sequera i els problemes al rec. També tenim problemes amb el preu, cobrem les avellanes a preus de quan era petita", ha lamentat. A parer seu, o es fa alguna cosa, o haurà de plegar. Des de la delegació del govern espanyol a Madrid han confirmat aquest migdia que finalment s'ha permès el pas a la capital de 500 tractors, xifra aportada pels organitzadors a la comunicació de la mobilització. "No s'ha permès el pas a uns 150 tractors per excedir la xifra comunicada i autoritzada", han detallat. Pel que fa a les incidències, s'ha registrat un tall temporal a una autopista que ha hagut de ser dissolt per Guàrdia Civil.