Semaf ha desconvocat la vaga de maquinistes de Renfe anunciada per als dies 1, 4, 6 i 12 de març -de 24 hores cadascuna- després d'haver arribat a un acord amb la direcció de la companyia ferroviària, segons han confirmat fonts de l'empresa a l'ACN. Entre d'altres qüestions s'ha pactat iniciar els tràmits per publicar, amb caràcter "immediat", una Oferta Pública d'Ocupació per a maquinistes d'entrada abans del 15 de març d'aquest any. L'acord respon a les queixes de la formació sindical, que denuncia que les plantilles estan "infradimensionades". El sindicat també es mostra contrari al traspàs de Rodalies a la Generalitat.

Les proves corresponents al procés de selecció de nous maquinistes han de començar en el termini màxim d'un mes des del tancament d'admissió de sol·licituds de participació. El nombre de places serà "el necessari" per cobrir les necessitats previstes. D'altra banda, en el marc de l'acord la direcció de Renfe ha manifestat que un cop rebudes les autoritzacions necessàries per iniciar el Pla de Desvinculacions voluntàries del 2024 abans d'haver acabat el febrer, es convocarà la Comissió de Seguiment de Desvinculacions i Jubilació Parcial per iniciar aquest programa. Ambdues parts també han pactat continuar amb la planificació necessària dels recursos humans per desenvolupar el Pla d'Ocupació.