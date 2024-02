Mor als 91 anys Francesc Juanola, la segona generació del negoci manresà Juanola Photomaton

Ahir va morir als 91 anys Francesc Kiku Juanola Corrons, la segona generació del comerç Juanola Photomaton, una empresa històrica de la capital del Bages, especialitzada en fer fotografies de carnet i pionera en el negoci dels videoclubs. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Manresa.

El negoci Juanola va néixer a finals del 1940, quan Narcís Juanola va establir al passeig de Pere III, a la cantonada amb el carrer Casanovas, un establiment de fotografia que cinc anys després es va traslladar al carrer d’Àngel Guimerà. La botiga va ser la primera de la ciutat en oferir un servei de fotografies de carnet gairebé instantànies. La família va inaugurar l’any 1962 una botiga d’electrodomèstics al carrer de Carrió. El 2006 va tancar la botiga del carrer Guimerà.

Jugador del Gimnàstic Manresa, Kiku Juanola serà recordat també per la seva vinculació a la Salle i per la seva contribució al bàsquet d'aquesta escola, del qual va ser jugador i posteriorment entrenador, a més d'haver format part de la junta i d'haver estat organitzador dins de l'entitat de les nits de l’esportista. També va ser promotor del bàsquet femení al Sagrat Cor, avui escola Vedruna.

Va ser també un dels impulsors del reconeixement dels set germans de la família Juanola (el pare i els seus oncles), nascuts a Tortellà, a la Garrotxa, músics i compositors de sardanes i fundadors de la Cobla Principal del Bages de Manresa. "La seva dedicació a preservar i promoure la cultura i les tradicions locals va ser una part integral del seu llegat, per garantir que les arrels de la nostra comunitat romanguessin fermament plantades en la terra que va estimar tant", explica el seu fill Llorenç, avui al capdavant del negoci familiar.

Treballador incansable "de dilluns a diumenge", com el recorda la família, va destacar per la seva visió en favor de l'associacionisme comercial i va integrar l'establiment dintre del grup de compra Colomines, anys més tard a la Cadena Dac, després a la cadena Champion i posteriorment a la Unión Electrodomestica Catalana, la qual es va associar a la cadena Expert, a la qual actualment segueix vinculada la botiga del carrer Carrió. A més de la seva vocació emprenedora, Francesc Juanola va exhibir sempre una gran passió per la fotografia i la preservació del passat a través de les càmeres de fotos.

Va ser reconegut en el Fòrum Catalunya Central per la seva participació activa i el seu compromís amb el desenvolupament local. "Ens queda l'empremta inesborrable d'un home que va viure plenament i va deixar un llegat durador que segueix amb els seus fills", expressa la família, que vol que el finat sigui recordat com "un estimat amic, empresari visionari i guardià del passat".