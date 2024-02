Les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Anoia sumen un total de 348 empreses dedicades al sector MICE, el turisme de negocis, que engloba l’àmbit del turisme de reunions, incentius, conferències i exposicions (Meeting, Incentivis, Conferencing i Exhibitions, en anglès, d’on prové l’acrònim).

Segons la base de dades elaborada per la Diputació de Barcelona amb les empreses del conjunt de la demarcació, el Bages és, a la Catalunya central, la comarca que té una major presència d’aquest sector, amb 121 empreses. Les més abundants són espais singulars, majoritàriament masies amb jardis exteriors, que representen en 41,3% del total, i el sector de creació d’activitats i experiències, amb l’enoturisme com activitat central (40,5%). També destacquen les empreses de serveis (9,9%), un gran nombre de les quals es dediquen al càtering i a la prestació de materials per a esdeveniments. Els hotels, amb poca presencia, no tenen gaire representació.

L’Anoia és la segona comarca del territori amb més empreses, 111. La meitat de les analitzades (49,5%) es dediquen a la creació d’activitats, mentre que el 26,1% es dediquen a acollir esdeveniments, com són els espais singulars. També hi destaquen les empreses dedicades a proporcionar serveis (11,7%) majoritàriament lúdics i educatius.

Al Berguedà, amb 98 empreses, destaca el nombre de les dedicades a la creació d’activitats d’incentiu (48%) per sobre dels espais per esdeveniments. Un 26% són espais singulars, la gran majoria masia amb espais exteriors. Les empreses que proporcionen serveis (13,3%) la majoria són organitzadores d’esdeveniments i empreses de lloguer de material i també empreses dedicades al càtering, segons la base de dades.

Quant al Moianès, amb poca oferta d’allotjament i altres espais per acollir esdeveniments de més de 100 persones, s’hi han identificat 18 empreses, el 55,6% de les quals es dediquen a les activitats, i d’entre elles, destaquen les activitats esportives i educatives. També hi figuren empreses de serveis (22,2%) i els espais singulars (22,2%) de l’àrea. Al Lluçanès hi consten, segons l’anàlisi, 20 empreses que compleixen els requisits mínims per entrar en el recompte (poder acollir un esdeveniment de, com a mínim, 100 persones). Dels registres analitzats, el 40% proporcionen activitats i el 25% són espais singulars. El 15% d’empreses són allotjaments.

Al conjunt de la demarcació, l’anàlisi de la Diputació de Barcelona ha identificat un total de 1.419 contactes. La comarca amb un major nombre d’empreses del sector MICE és el Maresme. De fet, la major part d’empreses del sector es concentren a la marca Costa de Barcelona (Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Penedès i els dos Vallesos).

Les comarques de Bages, Moianès, Anoia i Lluçanès mostren majoritàriament una oferta vinculada a la celebració d’esdeveniments socials.