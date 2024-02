Cepsa i Bio-Oils, companyia de biocombustibles d'Apical, arrenquen la construcció de la major planta de biocombustibles de segona generació (2G) del sud d'Europa. Aquesta instal·lació, que produirà anualment de manera flexible 500.000 tones de combustible sostenible d'aviació (SAF) i dièsel renovable (HVO), permetrà a la joint venture formada per totes dues companyies duplicar la seva capacitat de producció actual. La nova planta de biocombustibles 2G, juntament amb les instal·lacions que ja operen Cepsa i Bio-Oils a Huelva, formarà el segon major complex de combustibles renovables d'Europa, amb una capacitat de producció total d'un milió de tones a l'any.

La nova instal·lació, que la seva posada en marxa està prevista per a 2026, es construirà a Palos de la Frontera (Huelva), al costat del Parc Energètic La Rábida. El seu desenvolupament suposa una inversió de 1200 milions d'euros i la creació de 2000 llocs de treball, entre directes i indirectes, durant les fases de construcció i operació.

L'inici de la construcció d'aquest projecte s'ha celebrat avui en un acte que ha comptat amb la participació de Juan Manuel Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia; Teresa Ribera, vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa; Anderson Tanoto, director general de RGE, que gestiona un grup d'empreses manufactureres basades en recursos naturals, entre elles Apical i Bio-Oils, i Pratheepan Karunagaran, director executiu d'Apical.

Maarten Wetselaar ha destacat: “Avui comencem a materialitzar la primera gran fita de l'estratègia Positive Motion amb la construcció de la nostra nova planta de biocombustibles de segona generació. Aquest projecte estratègic per a Espanya i Andalusia ens permetrà ser un referent europeu en el camp de les molècules verdes i facilitarà la descarbonització immediata de sectors no electrificables, com el transport aeri. Donem principi així a un procés que generarà ocupació de qualitat per a aquesta regió i que permetrà obrir una nova etapa de reindustrialització”.

Pratheepan Karunagaran, director executiu d'Apical, ha assenyalat: "S'espera que la producció mundial de SAF es tripliqui en 2024, en comparació amb els nivells de 2023, aconseguint 1,5 milions de tones. No obstant això, la disponibilitat de matèries primeres sostenibles continua sent un repte per a molts països. A mesura que continuem ampliant la petjada i les capacitats globals d'Apical, la disponibilitat de deixalles i residus creixerà a l'una, la qual cosa permetrà forjar aliances de gran valor afegit perquè el nostre flux de residus impulsi la producció i l'adopció del SAF.

La nostra planta de biocombustibles 2G amb Cepsa, que serà la major instal·lació de producció de combustible d'aviació del sud d'Europa, és un excel·lent exemple de com els agents del sector poden unir-se per a fomentar el potencial del SAF i augmentar la seva adopció de manera assequible"

Aquesta nova planta, que es construirà amb l'última tecnologia per a la producció de combustibles renovables, tindrà un mínim impacte ambiental. Gràcies al consum d'hidrogen renovable, electricitat 100% renovable i a diferents sistemes de recuperació de calor i eficiència energètica, aquesta instal·lació emetrà un 75% menys de CO₂ que una planta de biocombustibles tradicional i està dissenyada per a aconseguir les zero emissions netes en el mitjà termini. Així mateix, no consumirà aigua dolça, sinó que només utilitzarà aigües recuperades, i les seves emissions hídriques tindran un mínim impacte en l'ecosistema, gràcies a la potent planta de tractament d'aigües que tindrà. Finalment, aquesta instal·lació serà nadiua digital i incorporarà els últims avanços per a la indústria en intel·ligència artificial, internet de les coses (IoT) i anàlisis de dades.

Aquesta instal·lació habilitarà el desenvolupament d'altres projectes clau per al reposicionament d'Espanya i Andalusia en el panorama energètic internacional. A més de SAF i dièsel renovable (HVO), la planta també produirà biogàs, matèria primera fonamental per a la producció d'hidrogen verd, indispensable per a la descarbonització de la indústria, com aquesta mateixa planta o el parc energètic al costat del qual es construeix, o per a la producció de fertilitzants.

Addicionalment, a partir del tractament del biogàs, es captura un altre producte, CO₂ biogènic, indispensable per a la producció de metanol verd, clau per a descarbonitzar el transport marítim. Per tant, aquest projecte és una peça clau en tot l'ecosistema de la Vall Andalusa de l'Hidrogen Verd que Cepsa està liderant.

Els primers treballs per al desenvolupament d'aquestes instal·lacions se centraran en el moviment de terres i millores del terreny, la urbanització i la fonamentació de la infraestructura, a més d'iniciar-se l'obra marina en la molla sud del Port de Huelva, ja que el projecte també contempla del desenvolupament d'instal·lacions auxiliars en el port necessàries per a la seva operació.

La nova planta s'assegurarà la majoria del subministrament de matèria primera, procedent de residus orgànics com a deixalles agrícoles o olis usats de cuina, a través d'un acord global i

de llarg termini amb Apical, permetent abordar un dels principals desafiaments que afronta la indústria: l'accés a la matèria primera. Els biocombustibles 2G fomenten l'economia circular, en utilitzar per a la seva producció residus que d'una altra manera serien rebutjats o acabarien en abocadors.

En comparació amb els combustibles tradicionals, els combustibles renovables desenvolupats en aquest complex desenvolupat per Cepsa i Bio-Oils evitaran l'emissió de 3 milions de tones de CO2 anuals, la qual cosa equival al 4% de les emissions del transport per carretera a Espanya.

La construcció d'aquesta instal·lació suposarà la instal·lació de 590 quilòmetres de canonades (una distància superior a la que separa les ciutats de Huelva i Madrid) i 1400 quilòmetres de cable (gairebé la distància entre Huelva i París).

Compromís amb la transició energètica

Els biocombustibles són una solució del present que permet accelerar la descarbonització del transport, que actualment suposa el 15% de les emissions globals de CO₂. Es tracta d'una

tecnologia estratègica per a la consecució immediata de la transició energètica que pot arribar a reduir fins a un 90% les emissions de CO₂ respecte als combustibles tradicionals, per la qual cosa són un element clau per a impulsar la descarbonització del transport per terra, mar i aire.

En el marc de la seva estratègia 2030, Positive Motion, Cepsa està impulsant el desenvolupament d'un ecosistema centrat en accelerar la seva descarbonització i la dels seus clients, mitjançant la producció de molècules verdes, principalment hidrogen renovable -i els seus derivats- i biocombustibles 2G, per a convertir-se en un referent de la transició energètica.

La creació d'un dels majors complexos de combustibles renovables d'Europa s'emmarca en l'objectiu de Cepsa de liderar la producció de biocombustibles 2G a Espanya i Portugal.

Amb ell, la companyia avança en el seu objectiu de comptar en aquesta dècada amb una capacitat de producció anual de 2,5 milions de tones de biocombustibles, de les quals 800.000 tones seran de SAF, una quantitat de combustible sostenible d'aviació suficient com per a sobrevolar 2000 vegades el planeta. Des de 2022 Cepsa produeix i comercialitza biocombustibles 2G als seus clients del sector aeri, marítim i terrestre, i l'any passat es va convertir en la primera companyia a oferir SAF de manera permanent en cinc dels principals aeroports espanyols: Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla i Màlaga. A més, l'energètica també ofereix aquests biocombustibles en 60 ports espanyols.

En operar en l'avantguarda de la bioeconomía, Apical està ben posicionada per a accelerar la transició energètica mitjançant l'adopció de la circularitat com a pilar fonamental de la seva

estratègia de sostenibilitat. Mitjançant un enfocament basat en la valorització de residus, la companyia optimitza la seva cadena de subministrament integrada per a accedir a una àmplia gamma de deixalles i residus agrícoles i convertir-los en combustibles renovables. Cepsa és una companyia internacional líder compromesa amb la mobilitat i l'energia sostenibles amb una sòlida experiència tècnica després de més de 90 anys d'activitat. La companyia també compta amb un negoci de química líder a nivell mundial amb una activitat cada vegada més sostenible.

A través del seu pla estratègic per a 2030, Positive Motion, Cepsa projecta la seva ambició de ser líder en mobilitat sostenible, biocombustibles i hidrogen verd a Espanya i Portugal, i de convertir-se en un referent de la transició energètica. L'empresa situa als clients en el centre de la seva activitat i treballarà amb ells per a ajudar-los a avançar en els seus objectius de descarbonització. Els criteris ESG inspiren totes les accions de Cepsa per a avançar cap al seu objectiu net positiu.

Al llarg d'aquesta dècada reduirà les seves emissions de CO₂ d'abast 1 i 2 en un 55% i el seu índex d'intensitat de carboni en un 15-20%, amb l'objectiu d'aconseguir emissions netes zero abans de 2050. Bio-Oils es va fundar en 2005 per a desenvolupar projectes de biocombustibles, amb l'objectiu estratègic de convertir-se en un actor industrial líder en el mercat espanyol i europeu del biodièsel. La planta de biodièsel "La Rábida", propietat de Bio-Oils, que és membre del grup empresarial Apical -amb seu a Singapur-, situada a Palos de la Frontera (Huelva), va començar a operar en 2008 i avui és una de les plantes més eficients d'Espanya, beneficiant-se d'una ubicació estratègica, amb connexions per canonada a molles de càrrega de vaixells, trens i vaixells cisterna.

A través d'un ambiciós programa de R+D, Bio-Oils compta amb una dilatada experiència en la producció de biocombustibles d'alta qualitat a partir d'una àmplia varietat d'olis. La planta utilitza actualment tots els olis de primera generació disponibles, i ha estat adaptada per a processar altres matèries primeres residuals. Compromesa amb operar sota els més alts estàndards de sostenibilitat, Bio-Oils és membre de APPA (Associació de Productors d'Energies Renovables), FOSFA (Federació d'Associacions d'Olis, Llavors i Greixos), EBB (European Biodièsel Board), EABA (European Algae Biomass Association) i AIQBE (Associació d'Indústries Químiques, Bàsiques i Energètiques de Huelva). Apical és una companyia líder en el processament d'olis vegetals amb una creixent presència global.

El seu procés vertical integrat i de valor afegit basat en el refinat i processament li converteix en un proveïdor integral que satisfà les necessitats de tots els sectors relacionats amb l'alimentació, pinsos, productes oleoquímics i combustibles renovables. Amb actius integrats en ubicacions estratègiques d'Indonèsia, la Xina i Espanya, Apical opera nombroses refineries, plantes oleoquímicas, plantes de combustibles renovables i plantes de trituració de llavors. A través d'empreses conjuntes i aliances estratègiques, Apical també té operacions de processament i distribució al Brasil, l'Índia, el Pakistan, Filipines, Orient Mitjà, Àfrica, els EUA i Vietnam. El creixement d'Apical es basa en els fonaments de la sostenibilitat i la transparència, i està motivat per la seva ferma creença que la companyia pot tenir un impacte més significatiu, fins i tot a mesura que continua avançant en el seu negoci i oferint solucions innovadores als seus clients.