El Departament de Salut té previst provar, a través de la Fundació TIC Salut Social, una eina basada en intel·ligència artificial per transcriure les converses metge-pacient, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat a l'ACN el director de l'entitat, Joan Guanyabens. La prova la duran a terme sis professionals entre metges i infermeres de quatre centres sanitaris, i un cop es faci, en dos mesos es podria tenir un informe sobre el parer dels professionals. Guanyabens ha remarcat que s'està "a l'inici de l'inici" d'un projecte presentat en el marc del MWC, però no ha amagat que, si finalment funciona, "seria fantàstic". L'start-up impulsora de la idea defensa l'estalvi de temps per al professional i la millora de l'atenció al malalt.

L'eina transcriu la conversa que metge i pacient mantenen a l'entorn del seu estat de salut, i al final del procés el professional sanitari ha de validar la transcripció per incorporar-la a l'historial mèdic de la persona atesa. Si el sistema funciona, podria suposar un canvi substancial en la imatge habitual del metge transcrivint a l'ordinador els símptomes que el pacient li relata, amb la sensació de manca d'atenció que pot comportar. Guanyabens, però, ha volgut remarcar que encara s'està molt a les beceroles, fins al punt que la prova encara està pendent d'autoritzacions administratives per poder-la dur a terme. En tot cas, el president de la Fundació TIC Salut Social, que assessora els departaments de Salut i de Serveis Socials en qüestions de transformació digital, augura que abans de l'estiu hi hauria d'haver "un informe tancat" sobre l'opinió que l'eina mereix als professionals. "Si funciona ho comprarem", ha indicat Guanyabens, que també ha advertit que l'eina hauria de passar filtres com el del comitè d'ètica. A banda, des del Departament de Salut han indicat també han matisat que qualsevol eina basada en intel·ligència artificial aplicada al camp de la Salut ha de superar les aprovacions corresponents de les institucions administratives europees, com ara a les quals se sotmeten els medicaments, per la qual cosa, l'eina té encara un cert camí per recórrer abans no pugui ser implantada a la consulta del metge.