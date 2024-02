La pagesia torna a sortir a les carreteres aquest matí de dimarts per reclamar millores de les condicions que té el sector amb diferents marxes lentes i talls. A la Catalunya central, a les 10 ha començat una marxa lenta a l'N-260, a Bolvir, en sentit Puigcerdà.

A Girona, s'ha tornat a tallar l'AP-7 i l'N-II a l'alçada de Pontós (Alt Empordà) . El tall s'ha produït pels volts de 2/4 d'1 de la matinada, tot i que s'han convocat les accions a partir de les 8 del matí. Desenes de tractors han bloquejat l'autopista en els dos sentits i s'han encès dues fogueres amb arbrat, fustes i rodes a cada costat de la carretera. Per altra banda, els pagesos també han bloquejat l'N-II que passa just per sota de l'autopista, però ho han fet amb pins que han tallat. S'espera que al llarg d'aquest dimarts es vagin afegint més tractors a la manifestació.

També, des de poc abans de les 8 del matí, desenes de pagesos han començat a arribar amb els seus tractors al pàrquing d'un hotel ubicat al terme d'Alcarràs (Segrià), un dels punts de trobada establerts per la pagesia per afrontar la nova jornada de protestes al país d'aquest dimarts. Des d'aquesta zona, els concentrats fan una marxa per l'A-2 fins a l'altura de Soses, on han tallat la via, i després s'han desplaçat fins a l'AP-2 per fer-hi el mateix. A Ponent també es preveuen afectacions a l'A-22 a Almacelles, l'N-230 a Alfarràs (Segrià) i a la mateixa A-2 al seu pas per Tàrrega.