El projecte de pressupostos aprovat aquest dimecres pel Govern preveu arribar als 20.211 agents de Mossos d’Esquadra el 2024, amb una previsió per al 2030 d’arribar als 22.006. Estan previstes 1.260 noves places convocades i la incorporació de 1.515 servidors públics, entre cossos de seguretat i d’emergències. Per polítiques, els comptes inclouen 1.384 milions per a seguretat ciutadana; 305 per a prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i 80 per a trànsit i seguretat viària. La principal despesa la fa el Departament d’Interior, que té un pressupost contemplat de 1.924 milions d’euros, un 6,1% més que el 2023.

Pel que fa a les dotacions de personal, el d’Interior representa un 9% del total del sector públic, amb 27.377 dotacions, amb un increment de 607 en el pressupost del 2024. En aquesta xifra es tenen en comptes les entrades però també les sortides per jubilació. Al projecte es contemplen inversions per valor de 77 milions d’euros. Així, està prevista una partida de 16 milions per a 529 vehicles de Mossos i 152 de Bombers; 10 milions per als ens locals per actuacions de pacificació del trànsit, i 8 milions per a inversions en comissaries i parcs de bombers. Les prioritats en l’àmbit de seguretat i protecció civil que situa el Govern són incorporar nous efectius al cos de Mossos i de Bombers; renovar el parc mòbil, els equipaments i el vestuari dels cossos operatius (nova uniformitat de Mossos); executar obres de construcció, reforma i millora d’edificis policials i parcs de bombers i actuacions d’estalvi energètic; millorar l’atenció i la informació a les víctimes dels accidents de trànsit mitjançant el Servei d’Inclusió de les Víctimes de Trànsit ferides greus amb seqüeles de per vida en el seu entorn social; executar obres en les instal·lacions i equipaments de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i desplegar una acció integral per a la capacitació de la població en l’autoprotecció en els riscos greus, en especial el risc químic i radiològic i els riscos meteorològics afectats pel canvi climàtic.