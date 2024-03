Grífols va guanyar l’any passat 59 milions d’euros, un 71,5% menys que en l’exercici anterior, segons la informació financera que ha publicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La farmacèutica, que en els últims mesos ha patit volatilitat a la borsa per l’atac del fons baixista Gotham City i està pendent de la publicació d’un informe de la CNMV sobre el cas, defensa que el resultat està impactat per partides extraordinàries, especialment la del cost de reestructuració, amb 147 milions d’euros. Sense aquests impactes, el benefici seria de 206 milions. La companyia, amb tot, assegura que tanca un any “rècord” amb uns ingressos de 6.592 milions d’euros i el creixement de totes les unitats de negoci.

Grífols informa que la seva ràtio de palanquejament és de 6,3 i destaca que la reducció “segueix sent una prioritat”. El deute és, precisament, un dels elements que Gotham va posar en qüestió dels comptes de la farmacèutica. En aquest sentit, la companyia catalana assegura que els ingressos procedents de la venda del 20% de Shanghai RAAS a Haier es destinaran “íntegrament a amortitzar deute” i que, tenint en compte aquesta transacció, la ràtio de palanquejament proforma se situaria al 5,4x, avançant “clarament cap a l’objectiu de 4x”. Grífols també informa que espera fer front als seus venciments del 2025 ja durant el primer semestre d’aquest any, i que ho farà “de forma eficient”. “La companyia tindrà en compte tant els fons procedents de la venda prevista com les diverses opcions de què disposa, inclosa la del refinançament d’aquests venciments sense deixar de ser consistents amb els objectius de despalanquejament”, indica. El deute financer net és de 9.420 milions d’euros. Les previsions de la companyia són que l’aliança “estratègica” amb Haier es tanqui durant la primera meitat d’aquest any, “permetent impulsar sinèrgies i capitalitzar el potencial de Xina, un mercat d’alt creixement en els sectors del plasma i el diagnòstic”.