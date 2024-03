Hisenda preveu incrementar a partir d'aquest any el control sobre els operadors estrangers que venen els seus productes a l'Estat a través de plataformes de comerç electrònic. Tal com es recorda el Pla de Control Tributari 2024 publicat aquest dijous al BOE, aquests agents són subjectes passius d'IVA per les vendes que fan consumidors finals a Espanya, però no estan establerts en territori espanyol, de manera que són ells en aquests casos, i no les plataformes, que han de declarar i ingressar l'impost. Tot i això, la seva no localització efectiva a Espanya dificulta la comprovació de la correcta tributació de les vendes. Per ampliar aquest control s'utilitzarà el flux d'informació sobre pagaments transfronterers amb serveis de pagament.

"Mentre es concreta l'intercanvi internacional de tota aquesta informació, Hisenda posarà en pràctica un pla que inclou la revisió censal dels venedors estrangers per comprovar el compliment formal de les obligacions, contrastos entre els volums importats i les xifres declarades a duana per paqueteria, requeriments internacionals específics i selecció d'operadors concrets per a comprovacions inspectores", ha indicat l'Agència Tributària en un comunicat. Economia digital i 'neobancs' Hisenda també vol reforçar les accions de control relacionades amb l'àmbit de l'economia digital i els nous models de negoci. Des del govern espanyol indiquen que la "problemàtica fiscal" derivada de la digitalització es troba actualment al centre del debat de les administracions tributàries i exigeix la remodelació d'estructures de treball i una planificació adaptada. En aquest context, s'intensificaran els controls sobre els denominats 'neobancs', entitats de pagament electrònic i altres sistemes de pagament virtual que habitualment estan registrades correctament a la UE, però que poden realitzar serveis financers digitals a Espanya.