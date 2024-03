El Govern ha acceptat gairebé totes les peticions dels agricultors i ramaders a la Taula Agrària, començant per afegir al nom del Departament d'Acció Climàtica les paraules 'Agricultura, Ramaderia i Pesca' i la "reorganització" de l'àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que lidera Jordi Molist. La reunió entre el conseller d'Acció David Mascort, els sindicats, les cooperatives i representants de la plataforma Revolta Pagesa s'ha allargat quatre hores. A la sortida, Mascort ha anunciat que adoptaran un nou ajut "de mínims" de 200 euros per hectàrea a les zones de regadiu on no s'ha pogut regar. Per la seva banda, els pagesos han desconvocat les mobilitzacions.

A més, ha explicat que els representants de les quatre entitats pagesos –Unió de Pagesos, Jarc, FCAC i Revolta Pagesa- participaran al debat de Política Agrària de la setmana que ve al Parlament. Al seu torn, els agricultors s'han compromès a desconvocar les mobilitzacions abans de les 12 de la nit. "Hem de treballar perquè l'ACA tingui més sensibilitat envers l'agricultura i ramaderia. La plataforma pagesa es compromet a fer una proposta per ampliar la representació del sector primari al consell d'administració de l'ACA", ha dit Mascort. El conseller d'Acció Climàtica ha assegurat que el director de l'ACA, Samuel Reyes, continuarà al seu càrrec, al considerar que la plataforma Revolta Pagesa li imputava queixes que no eren responsabilitat seva com ara que no s'hagin fet inversions des de la sequera del 2008. En canvi, si que han acceptat que és necessari "reorganitzar" l'àrea d'Abastament d'Aigua i ser "més sensibles" a les demandes del sector primari. Amb tot, ha dit que no es podia parlar de "cessaments" tampoc en aquesta àrea. L'afegit d'Agricultura, Ramaderia i Pesca al nom de la conselleria es farà efectiu a través d'una proposta de resolució conjunta en el debat monogràfic de la setmana que ve a la cambra catalana. "El nom del Departament pot semblar una qüestió futil, però pels pagesos i ramaders és una qüestió transcendental", ha dit Mascort. La reunió s'ha produït després de setmanes de mobilitzacions històriques al sector primari i, mentre els pagesos i ramaders tallaven carreteres com l'AP-7 i N-2 a Pontós, la C-14 a Bassella, la N-230 entre Vilaller i el Pont de Suert i a l'A-2 a Tàrrega El conseller d'Acció Climàtica va suspendre un acte que tenia a Xerta per reunir-se amb els agricultors i ramaders, després de saber-se que decidien mantenir indefinidament diversos talls de carretera. Per part de la pagesia, hi ha assistit els sindicats, la federació de cooperatives i representants de la plataforma Revolta Pagesa, una nova veu que ha sorgit recentment per aglutinar el malestar contra les organitzacions tradicionals. Aquesta última entitat, que ha nascut arran de les últimes mobilitzacions, no participava a la Taula Agrària, ens de negociació entre el sector i el Govern. Després de la reunió, s'ha acordat que aquest espai sigui "permanent".