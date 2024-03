Un grup de pagesos del Bages, pertanyents al moviment Revolta Pagesa, han decidit desconvocar la marxa lenta que tenien previst fer aquesta tarda a la C-16 davant la "forta" presència policial a la zona. Els Mossos han muntat un dispositiu per garantir la mobilitat de la carretera, que uneix Barcelona amb la Cerdanya. La protesta estava prevista des de Berga fins a Bagà. Un dels seus portaveus, Oriol Cantó, ha explicat que també s'han fet enrere perquè hi ha prevista la tornada d'una cinquantena d'autocars amb escolars que han passat la setmana a la Cerdanya. "Volem tenir la ciutadania de la nostra part", ha afegit. Amb aquesta protesta, els pagesos volien donar suport al tall de Tàrrega i continuar reivindicant més millores pel sector.

Els pagesos s'han reunit a Sallent per decidir si tiraven endavant o no la protesta prevista per aquesta tarda a la C-16, una carretera que concentra molt trànsit els divendres a la tarda ja que comunica Barcelona amb la Cerdanya. Finalment han decidit desconvocar-la i ho han fet, expliquen, davant la forta presència policial al Berguedà. De fet, els Mossos han muntat un important dispositiu amb furgonetes de la Brimo i un helicòpter sobrevolant la zona per garantir, asseguren, la mobilitat a la zona. Un dels portaveus dels pagesos, Oriol Cantó, ha explicat que també han decidit desconvocar perquè aquesta tarda es preveia la tornada de molts autocars amb escolars que havien passat la Setmana Blanca a la Cerdanya. "Volem tenir la ciutadania del nostre costat i que els infants puguin tornar bé a casa", ha subratllat. Els pagesos volien fer la protesta per donar suport al tall de Tàrrega i continuar reivindicant millores pel sector. En aquest sentit avisen que, si no es materialitzen punts acordats aquest dijous "en breu", tornaran a sortir al carrer. "Això no s'ha acabat i serem molts més", asseguren.