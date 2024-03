L'IVA de l'electricitat deixarà de ser reduït al 10% i tornarà a ser del 21% a partir d'aquest divendres, 1 de març, després que la mitjana aritmètica dels preus de la llum del febrer no hagi superat els 45 euros/MWh. En principi, la rebaixa s'havia de mantenir tot l'any però un dels articles del reial decret 8/2023 de finals de l'any passat recollia que si el preu se situava per sota aquest llindar desapareixia la bonificació, tal com ha acabat passant. De fet, dimarts passat, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja va donar per fer aquest retorn al 21%. En un comunicat, l'associació de consumidors Facua ha considerat "fonamental" que es consolidi la reducció de l'IVA i es compensi amb l'augment d'impostos directes a grans empreses.

El retorn al 21% de l'IVA s'aplicarà, de moment, per a les factures d'aquest mes de març, a l'espera de com evolucioni el mercat durant el tercer mes de l'any per saber quin tipus impositiu correspondrà a l'abril i si es tornarà al 10%. El reial decret del govern espanyol també establia que el 10% s'aplicarà sempre als perceptors del bo social de l'electricitat que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social. El descens del preu de l'electricitat aquest febrer s'atribueix a les condicions meteorològiques, que ha fet augmentar la producció de l'energia eòlica. L'associació de consumidors Facua ha instat el govern espanyol a aplicar la rebaixa de l'IVA de "forma permanent" i que aquesta mesura no s'apliqui temporalment i en funció de l'evolució del mercat. Així mateix, recorda que entre el juny del 2022 i fins al gener d'aquest any, l'IVA havia estat del 5%. Si bé valora positivament la reducció de l'IVA perquè ha aconseguit contenir els preus de l'IVA de l'electricitat, destaca que aquesta mesura no pot tenir un "caràcter conjuntural" i ha de "deslligar-se" de l'evolució del mercat. Per això proposa que el descens de recaptació que suposaria per a l'Estat mantenir l'IVA reduït es compensi amb l'aplicació d'impostos directes a les grans empreses.