Masats tanca l’any amb un increment del 19% de la facturació i marca un rècord

La bagenca Masats, especialitzada en el disseny i fabricació de portes i sistemes d’accessibilitat per a vehicles de transport públic de passatgers, tant en el sector de carretera com en el de ferrocarril, ha tancat el 2023 amb una facturació el 19% superior a l’any anterior, fins als 50,2 milions d’euros, el que suposa un rècord per a la companyia. «És una fita de l’empresa», diuen fonts de la bagenca.

Masats, amb seu al polígon de Salelles, s’ha convertit en un referent internacional en el disseny i fabricació de sistemes elèctrics i pneumàtics per a l’obertura de portes, i rampes i elevadors per a persones de mobilitat reduïda. L’empresa desenvolupa també portes d’andana PSD que se situen en la infraestructura de les estacions. D’altra banda, Masats també ha conegut recentment l’adjudicació de fons Perte VEC (vehicle elèctric i connectat) d’ajudes europees, per dos projectes en l’àmbit del vehicle elèctric, que està adjudicant el Ministeri d’Indústria. L’ajuda correspon a 386.311 euros de subvenció a fons perdut, i 319.396 euros de finançament a baix interès, xifres que sumen un total de 705.707 euros. Els dos projectes presentats requeriran una inversió de 3.2 milions d’Euros. Segons avnaça la companyia, un dels projectes és d’innovació, i està destinat a sistemes d’accessibilitat, rampes i elevadors així com a portes d’accés adaptades als nous autobusos elèctrics. El segon és un projecte de desenvolupament i adaptació de la seva planta a Sant Salvador de Guardiola, que a més properament té previst ampliar les instal·lacions al mateix polígon en 4000 metres quadrats més. El mes de març es preveuen començar les obres d’adequació. El programa d’ajuts pretén impulsar la competitivitat i la transformació digital en sectors estratègics i reconeix la tasca de Masats en la investigació i innovació en l’àmbit de la mobilitat sostenible i l’accessibilitat universal.