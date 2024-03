Gaudir d’una experiència lúdica plena de pintura i acompanyada d’un bon vi. Amb aquest objectiu, Francesc i Noah Macias, pare i filla, han obert al carrer Sant Miquel de Manresa Neon Art & Vi, un taller d’activitats per a infants i adults que combina l’art de pintar quadres amb pintura fluorescent i la degustació de pica pica i refrescos o vi durant més de dues hores.

Amb el lema «Una experiència que ens farà pujar els colors», Neon Art & Vi pretén replicar l’experiència d’altres tallers ubicats a Barcelona i que aquí no es duen a a terme. «A Manresa no hi és i vam decidir obrir un negoci d’aquest tipus aquí. És una experiència d’oci en la que t’ho passes molt bé i t’inhibeixes dels problemes externs», explica Francesc Macias a Regió7, que també reivindica que es potenciï l’activitat del barri Antic. «Hi ha més negocis tancats que oberts». La Noah, la seva filla, és la que porta el local.

Divendres passat van fer una primera sessió abans de l’obertura amb amics per poder fer promoció de l’activitat i enregistrar vídeos.

Avui tindrà lloc la primera de les sessions a 2/4 de sis de la tarda amb deu nens. Els participants, que prèviament han de fer la seva reserva, han de pintar un llenç amb pintura fluorescent i amb llum negre. Els assistents, al llarg dels tallers guiats per una monitora, poden complementar la pintura dels quadres amb pica a pica (formatge, llonganissa i crostons) i vi il·limitat - productes de proximitat- o refrescos en funció de l’edat dels participants. En total, la sala té una capacitat per aplegar 19 persones, però es pot ampliar més si hi ha grans reserves. L’edat mínima dels infants és de cinc anys. El preu per poder-hi participar és de 25€ per als nens i de 30€ per als adults

Les sessions tindran lloc els dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges amb diferents propostes per engrescar els més joves. Entre aquestes, un taller d’espelmes o un on es folrarà la sala perquè els nens d’1 a 5 anys puguin pintar la paret. A més, el negoci també té preparada una oferta per festes d’aniversari.