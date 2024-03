La companyia de Granollers dedicada als sectors energètics i de telecomunicacions Estabanell promou un projecte per instal·lar un parc solar de 4,1 hectàrees a Espinalbet, al municipi de Castellar del Riu, al Berguedà. Els terrenys en els que s’ha previst ubicar el parc estan a tocar dels punts de connexió amb la xarxa de distribució, ja que ja hi passa una línia de mitja tensió, a prop dels punts de consum i compta amb vies d’accés ja existents. Tres circumstàncies, apunta la companyia, que fan dels terrenys una opció «òptima», perquè s’evita habilitar camins o vies per accedir a la instal·lació i que s’hagin de construir torres elèctriques i cablejat aeri per fer arribar l’energia, ja que se servirà de la infraestructura existent. El projecte preveu una inversió d’1,8 milions d’euros.

El projecte és una reformulació d’un d’inicial, del mateix grup empresarial, que fa dos anys va generar enrenou al territori ja que preveia, al mateix prat del Casó, però davant del Càmping Fontfreda, a la vora del restaurant Els Roures, l’ocupació de més de 8 hectàrees i la instal·lació de 9.500 plaques solars, en una zona de pastures en actiu. Una operació que els veïns consideraven «especulativa» i que generaria un gran impacte paisatgístic. L’Ajuntament, en aquell moment, va assegurar que «sempre serà contrari a qualsevol projecte que impliqui un impacte visual sobre el paisatge i sobre l’entorn del municipi». Ara, el projecte preveu mantenir l’activitat ramadera perquè no s’ha previst ocupar la totalitat dels prats, diuen fonts d’Estabanell. Segons Pere Borràs, director de generació de la vallesana, «aquest tipus d’instal·lacions que impulsem, de petites dimensions i que tenen en compte quina és la seva realitat i la del seu voltant, poden conviure amb d’altres activitats com, en aquest cas, la ramadera». Aportació energètica El parc solar d’Espinalbet suposarà, diu l’empresa, el 0,12% de la superfície total del municipi de Castellar del Riu en uns terrenys classificats per la Generalitat de Catalunya com de Classe IV, «sòls que presenten importants limitacions per al seu ús agrícola», apunta Estabanell. Els seus 2,6 MW de potència pic generaran 3.687 MWh l’any, una producció capaç de cobrir el total del consum anual de les llars i negocis de Castellar del Riu, afegeix l’empresa, que preveu impulsar «l’autoconsum residencial, l’industrial i les comunitats energètiques». Estabanell, que té una vintena de projectes en tramitació a Catalunya, assegura que la instal·lació «incorporarà mesures de naturalització que permeten integrar-la en el seu entorn i fomentar la biodiversitat». Mesures com, apunta la companyia del Vallès Oriental, «adaptar les fileres de panells als límits de la parcel·la, per tal de no afectar la matriu parcel·lària i la biofísica de la zona, o instal·lar una tanca cinegètica perquè pugui circular la petita i mitjana fauna pròpia de la zona». Amés, assegura Estabanell, «les línies elèctriques pròpies de la instal·lació es canalitzaran sota l’estructura dels panells i sota terra, per protegir l’avifauna» Tot plegat, diu l’empresa ha de «permetre el creixement natural i silvestre de les espècies per tal d’afavorir la fixació de nutrients i redueix els riscos d’erosió, que afavoreixen la integració paisatgística». A més, es preveu «implementar un apantallament vegetal al llarg del perímetre sud, per reduir l’impacte visual des dels sector amb més possibilitats de visibilitat», entre d’altres. La futura posada en marxa del parc solar fotovoltaic, apunta Estabanell, suposarà l’estalvi d’aproximadament 533 tones de CO2, les mateixes que emeten, de mitjana, 277 cotxes de combustió a l’any. De moment, l’empresa no s’ha reunit amb l’Ajuntament de Castellar del Riu per donar detalls al trritori del projecte, que ara mateix està en fase d’informació pública, diu a aquest diari Pere Borràs. A diferència de l’anterior polèmica iniciativa fotovoltaica al municipi, aquesta contempla especialment «tenir presents les necessitats del territori i del mercat», ja que el previ era «de màxims», apunta Borràs. La previsió és que, si supera tota la tramitació, el parc solar d’Espinalbet estigui operatiu l’any que ve.