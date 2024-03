Els estats membres de la Unió Europea s'han compromès a mantenir la reducció del 15% en el consum de gas entre el pròxim 1 d'abril i el 31 de març de 2025. Així ho ha detallat aquest dilluns l'eurocomissària d'Energia, Kadri Simson, en la roda de premsa posterior a la reunió de ministres d'Energia de la UE celebrada a Brussel·les. Segons la dirigent estoniana, els vint-i-set es troben en una situació "estable" pel que fa al subministrament energètic i, tot i que considera que l'escenari continua presentant alguna incertesa, la UE parteix "d'una bona base" per afrontar l'hivern vinent. "Les discussions d'avui han confirmat que som resilients i que estem ben preparats", ha assenyalat.

Segons les dades presentades per Simson, el consum de gas a la Unió Europea entre l'agost de 2022 i el gener de 2024 va ser del 18%, per sobre l'objectiu voluntari del 15%. "Ens continuarem movent en un escenari de no obligatorietat, però és un senyal que ens trobem lluny d'una situació d'emergència", ha indicat.

En la mateixa línia, la comissària ha apuntat que els preus del gas "han baixat i són més estables" i que les reserves de gas actuals -gairebé al final de la temporada d'hivern- es troben en el 62%, un percentatge superior al 45% corresponent al mateix moment de l'any passat. "Partim d'una molt bona base", ha subratllat.

En aquest sentit, Simson no veu necessitat d'allargar el contracte existent entre la UE i Rússia a través d'Ucraïna pel subministrament de gas, el qual expira a finals d'aquest 2024. "La conclusió és que la xarxa de la UE està prou diversificada i la Unió no té interès a continuar la relació amb Rússia", ha resumit.