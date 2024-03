L'Audiència Nacional dona tres hores a les operadores perquè suspenguin l'accés a Telegram

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha donat tres hores a les operadores de telecomunicacions perquè suspenguin l'accés a Telegram. El magistrat va ordenar divendres el tancament de l'aplicació de forma cautelar arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per incompliment dels drets d'autor. Segons l'auto, el temps començarà a córrer tres hores després "de la recepció de la comunicació judicial". En una interlocutòria, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de Madrid relata que les autoritats de les Illes Verges no han col·laborat amb la investigació que buscava informació per identificar quins titulars dels comptes han comès les pressumptes infraccions de drets de la propietat intel·lectual.

Segons Pedraz, per continuar la instrucció és necessària la informació demanada a través de la comissió rogatòria a les Illes Verges, de la qual encara no tenen notícies, encara que la petició es va fer el 28 de juliol del 2023. A parer del jutjat, l'incompliment reiterat de la petició impedeix la continuació de la instrucció de la causa.

En aquesta comissió es va sol·licitar que Telegram informés sobre dades que permetrien identificar els titulars dels comptes que allotgen contingut protegit per drets d'autor sense permís. Atesa la "falta de col·laboració" de les autoritats d'illes Verges, el jutge ha decidit adoptar la suspensió cautelar de l'aplicació, tal com demanaven les acusacions particulars.

Telegram continua funcionant, però que previsiblement s'anirà bloquejant progressivament ja que les companyies de telecomunicacions estan obligades a assumir l'ordre de l'Audiència Nacional. L'auto exigeix la suspensió de la xarxa de missatgeria a Vodafone, Orange, Masmóvil, Digi Spain, Telefóninca, Avatel, Adamo Telecom Iberia, Aire Networks del Mediterráneo i Procono.

El termini d'investigació judicial d'aquesta causa serà de sis mesos, és a dir, fins al 29 de setembre.