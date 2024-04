El fred i la previsió de pluges espatllen la Setmana Santa al sector turístic de la Catalunya central

L'ocupació turística a la Catalunya Central ha arribat al 85% durant els dies forts de Setmana Santa, des de dijous i fins diumenge, especialment. El turisme rural és qui ha registrat millors xifres, però també els càmpings que s'han obert durant aquests dies. El fred i la previsió de pluja ha espantat els turistes d'última hora i ha fet que no s'hagi acabat d'omplir. Segons ha explicat el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, el fet que Setmana Santa s'escaigui tan aviat al calendari ha perjudicat el sector, que normalment omplia durant aquests dies. Les xifres han estat un pèl millor a Montserrat, un dels punts més visitats durant aquests dies a la Catalunya central, on s'ha registrat una ocupació del 90%.

El turisme rural al Bages i al Solsonès ha registrat una ocupació més baixa que d'altres anys. En concret, les xifres no han superat el 90% en la majoria de casos, quan normalment per Setmana Santa s'arriba a la plena ocupació. Hi ha diversos motius que expliquen aquesta situació: d'una banda, la previsió meteorològica, amb la previsió de pluges a molts indrets de la Catalunya central i, de l'altra, el fet que enguany Setmana Santa s'escaigui aviat al calendari. La restauració, en canvi, sí que ha registrat plena ocupació, especialment en els llocs més turístics.

A Montserrat les dades han estat molt similars a l'any passat. A l'Hotel Abat Cisneros s'ha arribat al 90% entre dijous i diumenge, mentre que a les Cel·les Abat Marcet l'ocupació s'ha enfilat fins al 95%.

El Nadal, massa a prop

A les cases rurals del Berguedà, l'ocupació s'ha mogut entre el 83% dels primers dies de Setmana Santa i el 85% de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, valora positivament la campanya, tot i que és "més baix" que altres èpoques, on arriben al 95-100%. Baños ho atribueix a l'obertura de pisos turístics a la comarca, que fa que distorsioni les xifres. També al fet que estigui "tan a prop" de la campanya de Nadal.

A l'Alta Anoia, l'ocupació ha arribat al 90% en els allotjaments de turisme rural, una situació molt similar a la de l'any passat.

A Osona, les reserves dels allotjaments han oscil·lat entre el 50% i el 100%, segons les dades facilitades per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona.