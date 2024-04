El Govern planteja poder aturar la producció de la indústria en episodis d'alta contaminació

El Govern podrà demanar l'aturada de la producció en el sector industrial en episodis d'alta contaminació. Així ho recull el nou Pla de la qualitat de l'aire horitzó 2027 de la Generalitat publicat dimecres, que tal com es va explicar inclou com a mesura estrella la restricció dels vehicles amb etiqueta groga a les Zones de Baixes Emissions (ZBE) el 2026. Més enllà d'això, el document concreta gairebé 400 accions i, en relació amb l'activitat econòmica, ressalta que el Departament d'Acció Climàtica, si ho justifica tècnicament, podrà reclamar a algunes indústries que aturin l'activitat amb l'objectiu de reduir els nivells de gasos contaminants. També es proposa un protocol específic per rebaixar les emissions a l'aeroport del Prat.

L'aturada de la producció industrial es contempla en els casos d'alerta per nivell 2 de contaminació, el més elevat. En aquests nivell també es contempla que les empreses no puguin fer operacions d'arrencades i posades a punt "que no siguin imprescindibles". A més, es proposa suspendre qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri aquest episodi -sempre que sigui tècnicament possible- i suspendre les autoritzacions de les cremes de restes vegetals.

Pel que fa a l'activitat econòmica, el document també indica que quan hi hagi alts nivells de contaminació es fomentarà el teletreball en els sectors que sigui possible per tal de reduir els desplaçaments per motius laborals.

Pla per reduir les emissions a l'aeroport del Prat

El pla inclou mesures concretes per territoris -al camp de Tarragona, per exemple, a l'entorn de la petroquímica- i zones com l'aeroport de Barcelona. En aquesta infraestructura, el document admet que l'activitat aèria es pot veure "potenciada" en els pròxims anys "per les tendències de mobilitat mundial imperants" i per això recull actuacions concretes que apel·len la companyia gestora, Aena. El pla proposa establir un conveni entre el Govern i l'aeroport del Prat per tal d'aplicar un protocol d'actuació específic en episodis de contaminació.

El document apunta que a l'entorn de l'aeroport cada dia es fan desplaçaments amb vehicles "poc eficients", tant per part dels treballadors, com de les diferents aerolínies i empreses que hi operen, i que són un "focus" d'emissions contaminants. Per això aposta per impulsar un model de mobilitat "més sostenible", amb un augment dels punts de recarrega públics de vehicles elèctrics en els pròxims quatre anys, amb un cost d'implantació estimat de 6,6 milions d'euros. També es planteja incloure criteris ambientals en els contractes de les empreses de lloguer de vehicles.

El nou Pla de la qualitat de l'aire horitzó 2027 es preveu aprovar en les properes setmanes a través d'un decret. Aquest dimecres el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va detallar que el document ha seguit tots els tràmits d'informació i s'ha treballat amb l'AMB i l'Arc Metropolità.