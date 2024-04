Electrodomèstics Márquez tanca portes després de 65 anys

L’emblemàtic Electrodomèstics Márquez, actualment situat al número 10-12 de la Muralla del Carme de Manresa, ha tancat definitivament les portes aquest dissabte, després de 65 anys. No ha estat una jubilació, sinó un adeu «forçat per una forta caiguda de vendes», segons explicava a aquest diari l’actual administrador del negoci, Dani Márquez. El va obrir el seu pare, Antonio Márquez, el 1959, i després d’etapes glorioses, especialment els anys 90, ara abaixa la persiana per sempre.

«Hi ha molts motius», diu Márquez, que sumats «fan insostenible mantenir el negoci». Parla de les compres que es fan cada cop més per Internet, i de la proliferació de les grans superfícies..., en definitiva, d’uns nous hàbits dels consumidors «que no ajuden gens als petits comerços locals». Explica que la gent més gran es manté fidel, però diu que, pel cap baix, «de 50 anys en avall ja compren tot des del mòbil, i això fa caure les vendes dràsticament». Davant d’això «no podem fer miracles».

Dani Márquez en té 46, i explica resignat com desapareix un negoci amb el qual, «quan jo vaig néixer, el meu pare ja feia anys que batallava». Però els models de vendes canvien, «i avui, mantenir una botiga oberta val una barbaritat». A més, «els nostres marges de venda són molt reduïts, i sovint, els fabricants ens fan servir d’expositors però per vendre ells el producte a través de les seves webs». Contraposa aquesta situació amb l’esplendor que diu que va viure Electrodomèstics Márquez els anys 90. Feia poc (el 1988) que la botiga s’havia traslladat al local actual de la Muralla del Carme. Recorda com «hi teníem 3.000 m2 d’exposició i 33 treballadors», enfront dels 4 actuals. Allò era molt més que una botiga d’electrodomèstics, perquè també funcionava com a videoclub, hi havia productes de llistes de noces, i fins i tot s’hi venien joies. «En dissabte, la gent venia com qui va al Corte Inglés per passejar-se», assegura Márquez, i recorda que la gentada era tanta, que «ens vam plantejar de posar-hi unes escales mecàniques».

L’esplendor dels 90 va anar disminuint progressivament, i el cop fort va arribar amb la crisi del 2008, coincidint també amb l’auge d’Internet. També s’ha hagut de superar la pandèmia, i fins avui, en què es tanca una llarga etapa.

Nombrosos locals

Una evidència del progrés que va anar tenint Electrodomèstics Márquez fins ben entrada la dècada dels noranta, són els nombrosos locals que ha tingut. El negoci va arrencar el 1959 al carrer Barreres, i el 1965 es va fer un primer trasllat al carrer Vilanova, buscant un espai més gran. L’any 1974 hi hauria un altre canvi, que portaria el negoci al carrer Alfons II, i el 1982, obria portes a un altre local situat a poca distància i en aquest mateix carrer, però més gran. El trasllat definitiu a la Muralla del Carme va ser el 1988.