L'Estat ja posseeix el 5% de Telefónica en la cursa per esdevenir-ne l'accionista principal

La Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha assolit una participació del 5% al capital social de Telefónica. L'entitat pública arriba, així, a la meitat de l'objectiu previst per l'executiu de Pedro Sánchez, el Consell de Ministres del qual va acordar mesos enrere adquirir fins al 10% de les accions de la tecnològica espanyola per esdevenir-ne el soci majoritari. El govern de Sánchez va reaccionar així després que el fons inversor Saudi Telecom Company (STC Group) anunciés el setembre passat la compra del 9,9% de Telefónica per 2.100 milions d'euros, compra que el convertia en el primer accionista de la tecnològica espanyola.

Tres mesos després el govern espanyol acordava l'adquisició de fins al 10% de la tecnològica espanyola a través de la Sepi amb l'objectiu de desbancar d'aquesta posició el fons saudita.

De moment, però, el màxim accionista de la firma de telecomunicacions espanyola és CriteriaCaixa, que el 8 d'abril anunciava que hi havia augmentat la participació del 2,69% fins al 5,007%.

A això cal sumar-hi la participació del 2,51% de CaixaBank, de tal manera que el grup liderat per Isidre Fainé i Àngel Simón controla el 7,5% del capital social de Telefónica.